Al menos 10 feminicidios se registran en Jalisco durante el primer trimestre del 2022

En el primer trimestre de este 2022 en Jalisco se han registrado ya 10 feminicidios, que de acuerdo con las autoridades estatales, se han investigado bajo los protocolos correspondientes y la estrategia que se anunció en marzo para prevenir, atender y sancionar la violencia en razón de género en contra de las mujeres, está siendo efectiva porque la estadística va a la baja en comparación con otros años.

El mandatario jalisciense, Enrique Alfaro fue cuestionado sobre los avances en este sentido, en el marco del tercer aniversario de que una mujer fue asesinada por su pareja afuera de Casa Jalisco, y los recientes asesinatos de dos jóvenes ocurridos la semana pasada.

Ante esto, Alfaro dijo que la estrategia sí ha funcionado y que aunque aún hay muchos retos para combatir este delito, la estadística señala que sí van a la baja y que los protocolos de atención e investigación en los homicidios de mujeres, se aplican bajo el supuesto de feminicidio, lo cual ha hecho un cambio en la estrategia de procuración de justicia.

“Eso es un cambio importante en la manera en cómo se está enfrentando ese tema. Los datos más actualizados son los del primer trimestre, de enero a marzo, en el 2-18, hubo 13; en el 2019, 18; en el 2020, 14; en el 2021, 18 y este trimestre de este año, es el más bajo en los últimos cinco años, 10 casos, en el primer trimestre, entonces, vamos bien, no como quisiéramos, no debe de haber ni uno, no debe haber ninguno, pero estamos trabajando muy fuerte en este tema”.