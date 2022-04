"No estaré contento hasta saber la verdad": Papá de Debanhi no descarta exhumar el cuerpo y hacer nueva necropsia

Mario Escobar, papá de Debanhi Susana, hallada sin vida en el motel Nueva Castilla tras estar desaparecida desde el 9 de abril, no descartó exhumar el cuerpo de su hija y realizarle una nueva necropsia, de ser necesario para esclarecer la causa de muerte de la joven de 18 años.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el padre de la joven comentó: "no voy estar contento hasta saber la verdad" sobre la muerte y desaparición de su hija.

El padre de Debanhi Susana comentó que mandó a hacer otra autopsia al cuerpo de su hija, cuyos resultados, dijo, "en el día de hoy deben de salir", pero prevé compararlos con los indicados por la fiscalía del estado, para deslindar responsabilidades "y si hay alguna diferencia, que la chequen, y que pague el culpable".

"Antes de darle santa sepultura a mi hija, hice otra necropsia y si hay necesidad de exhumar el cuerpo y hacer otra necropsia para que se aclaren las cosas, la voy a hacer y la deben hacer las autoridades", manifestó.

"si hay algún responsable desde el inicio de todo este evento, que pague con la justicia y que pague con Dios porque a veces el rencor puede llevar a muchas cosas, pero no podemos descartar ninguna línea de investigación", concluyó

Papá de Debanhi le reclama a la Fiscalía

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, Mario Escobar, padre de Debanhi, señaló que recientemente la fiscalía le proporcionó nuevos videos en los que se ve a su hija entrar al motel sola, pero denunció que hay 10 minutos de grabación perdidos que no permiten determinar qué sucedió con la joven con certeza.

De nueva cuenta, Don Mario Escobar, reprochó el hecho de que si bien los nuevos videos aportan más datos, no es la primera vez en que la fiscalía está en este lugar, pues ya estuvieron hasta en cinco ocasiones y no habían encontrado nada, aunado a que se les dijo que las cámaras de Motel no grababan, lo que representa una clara inconsistencia del caso.

“Esa es la molestia, estuvimos a unos metros y no puede ser posible que de la noche a la mañana encuentren un cuerpo sin que nadie se haya dado cuenta”, lamentó Mario Escobar

