Mente Mujer: Ser mujer y periodista, una doble violencia en México

En México, ser mujer y periodista implica una doble violencia. Por un lado, aquella que diario nos impacta con 10 mujeres asesinadas; y por otro, la falta absoluta de acceso a una protección integral para el ejercicio de la libertad de expresión con 99% de impunidad en los casos registrados de agresiones a comunicadoras, esto de acuerdo con Noemi Pineda, investigadora de documentación y seguimientos de casos del Programa de Protección y Defensa de ARTICLE 19.

Una doble violencia que en nuestro país ha generado la autocensura de cientos de periodistas que, al enfrentar una realidad extremadamente violenta, han optado por renunciar a sus fuentes de información o a acercarse a otras más que impliquen menos riesgos. Esto aunado a la latente falta de oportunidades y con la mayoría de los puestos directivos reservados para los hombres.

“En el periodismo no hay equidad de género, vivimos en una cultura patriarcal en donde los puestos directivos responden también a la directriz de los propietarios de los medios de comunicación que por lo regular son hombres, entonces, hay un acuerdo implícito en donde los puestos de decisión normalmente se dejan en manos de hombres, por supuesto, hay sus excepciones, pero no es la regla y no hay equilibrio”, asegura Claudia Villegas Cárdenas, periodista especializada en negocios, economía y finanzas con más de 25 años de trayectoria y directora de Revista Fortuna, Negocios y Finanzas.

VIOLENCIA SIN PRECEDENTES

De acuerdo con el Informe Anual 2021: Negación de ARTICLE 19, “en 2021, siete periodistas fueron asesinados en posible vínculo con su labor. Sin embargo, en lo que va de 2022 han sido asesinados ocho periodistas: José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz y Armando Linares. De esta forma, este gobierno acumula 31 periodistas asesinados en lo que va del sexenio. Se trata del periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro, más de los ocurridos durante el mismo periodo de Peña Nieto (19) y Felipe Calderón (26)”, asegura el informe.

En el caso de las mujeres, el Comité de Protección para Periodistas (CPJ) refiere que de 2005 a 2022 en México fueron asesinadas siete mujeres periodistas. Mientras que de acuerdo con ARTICLE 19 de las 644 agresiones a periodistas en 2021, aproximadamente 30% (193) fueron agresiones a mujeres, siendo el ámbito digital en donde más se han incrementado y en donde se destaca la condición de género.

Y es que la realidad es que ninguna está exenta de una agresión, más bien la norma se ha convertido en al menos haber sufrido una durante los años de trayectoria profesional, “durante mi estadía en un gran periódico de finanzas de la Ciudad de México, me enfrenté a un caso de acoso, también me pasó que por ser mujer no podía ir a cubrir ciertas cosas, entonces tenía que ir acompañada por hombres; eso te coloca en una situación muy vulnerable y muchas veces te hacen sentir que tienes que ceder a ciertas cosas para ser aceptada.

Sin embargo, creo que hoy en día la tecnología nos ha dado la posibilidad de competir en términos iguales, demostrando que tenemos la misma capacidad para indagar, investigar, para cuestionar, ahí no hay problema de sexo”, indica Villegas.

HACIA UN CAMBIO

“Considero que debe empezar a darse el reconocimiento, reconocer que las mujeres son muy importantes en la actividad de la empresa periodística. Las mujeres periodistas debemos asumir que, a pesar de los obstáculos, que podemos construir una carrera y valer lo mismo que el más grande editor o reportero”, finalizó Villegas.

NÚMEROS

769 mujeres periodistas han sido agredidas en el país entre 2018 y 2021.

7 mujeres periodistas asesinadas de 2005 a 2022.

8 periodistas asesinados en 2022, una de ellos era mujer.

ESTADOS CON MAYOR AGRESIONES

Ciudad de México - 258 casos.

- 258 casos. Puebla – 117 casos.

– 117 casos. Veracruz – 116 casos.

– 116 casos. Coahuila – 78 casos.

VÍCTIMAS DE AGRESIONES

Reporteras – 732 casos.

– 732 casos. Directoras de medios -157 casos.

-157 casos. Fotorreporteras – 70 casos.

– 70 casos. Columnistas – 67 casos.

– 67 casos. Conductoras – 59 casos.

– 59 casos. Locutoras – 29 casos.

– 29 casos. Jefas de información - 27 casos.

- 27 casos. Blogueras - 25 casos.

PRINCIPALES FORMAS DE AGRESIÓN

Psicológica- 35.6%.

Física 35.10%.

Violencia digital 20.5%.

Fuente: Asedio, amenaza y ataque: la condición de vulnerabilidad de periodistas en México por @Signa_Lab.

FRASE

