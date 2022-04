Ante saturación, gobierno con proyecto para ampliar el AICM

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez se proyecta la ampliación de posiciones de pernocta y estacionamiento de aeronaves con el fin de evitar el cierre temporal de la terminal y los retrasos en las operaciones aeroportuarias.

El 12 de abril, las autoridades del AICM recibieron el “Proyecto Ejecutivo para Posiciones de Pernocta en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México” que encargaron a CMI Constructora Mexicana De Infraestructura S.A. de C.V. por 3.8 millones de pesos para contener la saturación y aumentar los ingresos del aeropuerto.

Este proyecto es fundamental para evitar el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México afirman las autoridades, de acuerdo con registros, en dos ocasiones han estado a punto de decretar el cierre del aeropuerto debido a que no hay posiciones disponibles.

“De continuar con esta problemática, pudiera caerse en el supuesto de cerrar el aeropuerto durante algunos minutos por falta de posiciones, lo que repercutiría en altos costos para las aerolíneas, personas y el mismo aeropuerto”, indica el AICM.

El incremento de vuelos en el aeropuerto ha obligado al uso de posiciones en las terminales T1, T2 y posiciones remotas como espacios de estacionamiento o de pernocta, las cuales han originado retrasos en la salida de los 120 vuelos programados en las primeras horas de la mañana (a máxima capacidad), entre las 5:00 y 7:30 horas.

“Con la creación de nuevos espacios se podrán liberar posiciones de abordaje, que a su vez evite los retrasos en las salidas de los vuelos, (...) el retraso de las operaciones al inicio del día repercute en el retraso y saturación de posiciones durante el resto del día, por otro lado, el uso de posiciones de abordar y como lugar de estacionamiento provoca saturación en el embarque y desembarques de pasajeros y alteraciones en el aeropuerto”, expone.

Los retrasos en el aeropuerto representan un costo social por el tiempo adicional que utilizan los pasajeros y la operación que enfrentan las aerolíneas, además, “de un detrimento en los ingresos del aeropuerto, toda vez que la tarifa que cobra el aeropuerto por estacionamiento o pernocta o de estancamiento es menor que la tarifa de movimiento operacional durante el proceso normal de embarque y desembarque de aeronaves”.

Se detectó las principales causas de los retrasos en las operaciones matutinas son: naves que pernoctan y no tienen vuelos asignados en las dos primeras horas; aviones que pernoctan con algún problema técnico y no pueden ser retirados de la posición; aeronaves cuya tripulación se retrasa (vienen de un vuelo retrasado) y no son retiradas de la posición.

