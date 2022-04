Padre de Debanhi Escobar descarta versión de supuesto accidente

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que se libere la información “minuto a minuto” de la investigación del caso de Debanhi Escobar.

En un video subido a sus redes sociales, el mandatario aseguró sentirse consternado por la situación y se sumó a los llamados de la ciudadanía para conocer la verdad de lo que sucedió con la joven que fue vista por última vez el 9 de abril.

“Estamos consternados, como la ciudadanía, y hay muchas dudas del lamentable caso de Debanhi que el día de ayer, todo parece indicar que se trata de ella. Hay que esperar una autopsia, pero lo que pido, lo que quiero comunicarles, es que tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía, los colectivos, queremos saber la verdad, qué pasó.

Por eso exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo a que el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto, los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derechoa conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos derecho a ser informados”, mencionó el mandatario.

Reveló que él no conoce la carpeta de investigación y no ha visto los videos de evidencia de las empresas que habrían captado los últimos momentos de la vida de Debanhi.

Cabe recordar que el mandatario y su esposa Mariana Rodríguez acudieron hace dos semanas a una de las primeras búsquedas de Debanhi organizadas por la familia, dando difusión al caso y asegurando que se iba a apoyar a dar con ella.

Posterior a subir el vídeo a sus redes sociales, el mandatario recibió al papá de Debanhi, Mario Escobar, en el Palacio de Gobierno.

Papá de Debanhi descarta versión de accidente

El papá de Debanhi Escobar, joven desaparecida y localizada sin vida la noche del jueves, descartó que su muerte sea derivada de un accidente, como ha trascendido como línea de investigación por parte de las autoridades neolonesas.

Mario Escobar habló ante medios de comunicación y señaló que es una “total mentira” que su hija haya caído en la cisterna de forma accidental, y condenó que tras trece días de búsqueda en la zona su hija haya sido encontrada a escasos metros de donde iniciaron con las labores ellos y las autoridades, al ser el lugar donde se vio por última vez a la joven.

Además, denunció que tiene conocimiento de que el conductor del auto de plataforma que supuestamente había sido enviado a Debanhi por sus amigas la acosó, y fue esta la razón por la que bajó del mismo coche.

“Es mentira, es totalmente mentira y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables. Sabemos que es una zona de peligro, es una zona sitiada, y no tengo miedo de decirlo porque ya no tengo a mi hija.

Van cuatro o cinco veces (que se buscaba ahí). No me salgan con que ahora hay un cuerpo ahí. No me salgan con esto porque me parten el corazón. [...] Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente”, condenó Escobar.

Adelantó que pronto divulgará las imágenes del conductor que supuestamente acosó a su hija sexualmente, momentos antes de su desaparición, ya que considera que la Fiscalía General de Justicia falló en este caso.

“No hizo su chamba”, insistió.

Ha trascendido que una de las líneas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sería la de un accidente; supuestamente, Debanhi habría intentado cruzar por el terreno del Motel Nueva Castilla para regresar a la fiesta donde fue vista por última vez, pero cayó en la cisterna y ahí perdió la vida.

