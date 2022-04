Fue una “falla humana masiva”: Secretario de Seguridad de Nuevo León sobre caso Debanhi | VIDEO

La tardanza para encontrar el cuerpo de Debanhi Escobar a escasos metros de donde fue vista por última vez pese a búsquedas en el lugar, se debería una “falla humana masiva”, aseguró el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.

En entrevista al arribar a la reunión del Gobernador Samuel García con la familia de la joven, el funcionario fue cuestionado sobre porqué no se encontró antes el cuerpo de la joven si se había investigado el Motel donde fue encontrado en dos ocasiones previas, y reconoció que se había visitado el lugar en ocasiones previas por lo que se trataría de una falla por parte de las autoridades.

“Es una falla humana masiva; ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas. Yo creo que fue un problema en la búsqueda, lo que pasa es que lamentablemente estaba en el fondo del agua y no se visualizaba”, mencionó Fasci Zuazua.