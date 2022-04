EU tiene la mirada al sur; el respeto a la soberanía siempre lo vamos a tener, dice Ken Salazar a AMLO

Sentado a la derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión con empresarios de norteamérica, este viernes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que la mirada de su país está, por primera vez, hacia el sur de América para detonar al desarrollo de la región con inversiones, y garantizó pleno respeto a la soberanía de los mexicanos.

El mensaje del representante del gobierno de Joe Biden se dio desde la antigua fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, donde el mandatario les ofreció seguridad, beneficios fiscales y garantías a los empresarios que inviertan en el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

“Me hablaban de este proyecto en el sureste, pero no lo conocíamos, los Estados Unidos no los conocíamos. Entonces, por estos gobernadores, Carlos Merino, que fue el primero que me invitó a Tabasco, he conocido la oportunidad del sureste, por eso esta mirada al sur, podemos hacer cosas muy grandísimas. En las problemáticas, si se está ahí nomás no salen”, dijo Ken Salazar.