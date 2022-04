No creemos en la subordinación de los partidos, en Movimiento Ciudadano queremos diálogo: Clemente Castañeda

En los años recientes, Movimiento Ciudadano se ha convertido en uno de los partidos con mayor confianza y crecimiento en la sociedad mexicana. Han tenido una presencia importante en el país e incluso han ganado las gubernaturas de dos de las tres entidades más importantes en México.

Por ello, ha generado una gran expectativa en la sociedad para los años venideros. Por esa razón, Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano cree que en el 2024 se verá la mejor versión de esta opción política. El legislador explicó que tuvieron un recorrido al lado de López Obrador, pero que en el proceso decidieron tomar su propio rumbo.

"Para nosotros la política es el diálogo, el entendimiento, el ponerte en el lugar de los otros y construir un proyecto común. Debatir en libertad pero no a partir de la subordinación ni un proyecto de un solo hombre y sin un proyecto claro del país", explicó Castañeda, sobre la decisión de alejarse del proyecto de Morena.

Dijo que en algunos partidos políticos ha existido subordinación hacia el presidente de la República y no les interesa el hecho de que no se acepta ninguna otra cosa que no sea la subordinación, es decir, tener que cancelar valores, principios y prácticas democráticas.

Clemente Castañeda ve a la mejor versión de MC en 2024

FOTO: Twitter

"En MC hay diversos puntos de vista"

Clemente Castañeda está cierto de que en su partido político hay diversos puntos de vista, expresiones y liderazgos que provienen de distintas regiones y sectores de la población. Es por eso que el diálogo y la convergencia han generado una forma de hacer política que atrae a las personas.

"Movimiento Ciudadano es un proyecto plural, diverso. Pero en donde sí nos unen ideas y proyectos en común. Creo que ahí es donde la madurez política de los actores puede sacar adelante a Movimiento Ciudadano. Y sí, creo que al interior de los partidos políticos muchas veces se han impuesto las ambiciones personales al proyecto colectivo. Trabajamos para que eso no suceda aquí", aseguró.

Es una fuerza política que creció

En lo que se refiere a las elecciones de 2021, Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política que creció de manera significativa con respecto a la elección del 2018. Según las palabras del legislador, el partido tuvo un millón de votos más de los que recibió en 2018. Además de que fueron el único partido que mostró crecimiento en este rubro.

En la elección del 2021 acumularon 3 millones 500 mil votos, que pueden ser reflejo de la expectativa de la gente en el movimiento. "Esa gran expectativa también es producto de un buen arreglo interno, de la cohesión interna que nos permite con tranquilidad. En lugar de estarnos ocupando del pleito interno, pues salir a la calle, hablar de frente a la gente y tratar de convencerlos de que merecemos una oportunidad", explicó.

MC creció de manera considerable en 2021

FOTO: Archivo

"Hemos sabido adaptarnos a los tiempos"

Castañeda explicó que en el partido han corrido estos riesgos. "Tenemos hombres y mujeres que tienen una gran actividad en las redes sociales, que son capaces de tener una campaña disruptiva, que son capaces de innovar en la manera en la que se hace la comunicación política y creo que esas son las apuestas que se tienen que hacer en el México", explicó.

Sobre los cambios de la sociedad aseguró que han sabido adaptarse y entender las nuevas necesidades de la gente. Explicó que es una obligación y una necesidad de Movimiento Ciudadano el adaptarse para poder ser o seguir siendo una opción que tenga viabilidad en el futuro.

Además, explicó que son un partido congruente y consistente. Para ellos son la única única organización política genuinamente ciudadana y que construye una agenda de futuro, en torno a la sociedad. Su mayor objetivo es que al país le vaya bien y que para ello construyen una agenda que represente a las grandes mayorías de este país.

Quieren seguir creciendo en las elecciones de 2022

FOTO: Archivo

"Seguiremos creciendo en 2022"

Sobre las elecciones federales que se avecinan, Clemente Castañeda aseguró que los números del partido seguirán creciendo y que las votaciones serán una prueba de ello.

"Hoy tenemos candidatos, hombres y mujeres dando la cara por Movimiento Ciudadano solos, sin alianzas, como ya lo hicimos en el 2021. Y hay extraordinarias posibilidades en los seis estados en donde nos jugamos las gubernaturas. Además, en el caso de Durango donde también se juega en las presidencias municipales.

SIGUE LEYENDO:

Reforma electoral de AMLO pone en riesgo a la democracia, coinciden expertos

El INE no requiere de una reforma; garantiza la organización de la elección presidencial de 2024: Lorenzo Córdova

Balean a exalcaldesa con cuatro meses de embarazo en Chiapas