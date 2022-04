Azcapotzalco buscará mejorar percepción ciudadana sobre inseguridad

La alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña señaló que aún cuando las estadísticas de incidencias delictivas exponen que en la demarcación se han reducido, la percepción ciudadana no lo siente así.

Por ello, Saldaña Hernández consideró necesario trabajar con mayor cercanía a la gente y comunicar mejor para abatir el índice de percepción negativa.

Al encabezar la Primera Sesión Ordinaria de Prevención del Delito y Violencia, dijo que este es un problema que se viene arrastrando de tiempo atrás, porque la gente se siente abandonada por sus gobernantes.

“Venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás esta percepción, no es nuevo, no es que hace dos años estuviéramos bien y hoy estamos muy mal… Creo que tenemos que hacer un fuerte trabajo con la ciudadanía, un fuerte trabajo de acercarnos, de que no se sientan solos, de que empecemos a poner las cosas un poco en su lugar”, abundó.

Consideró que es un trabajo difícil por problemas arraigados que se quedan en la mente de la gente y que es lo que genera la percepción.

Ante esto expuso que es necesario el trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, sobre todo con cercanía y mejor comunicación con la gente.

“Podríamos decir que no somos la mejor alcaldía, nos falta mucho por hacer, pero desde luego no somos como lo tiene la percepción manifestado, no somos tampoco la peor, pero tenemos que trabajar en ese sentido, en hacer lo que estamos realizando todos los días cada uno de nosotros en nuestro campo de trabajo, lo empiece a asimilar, asentir la gente, a vivir”, destacó.

En su oportunidad, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Salvador Guerrero Chiprés, coincidió en que la discrepancia entre la realidad de la evolución en términos de disminución de incidencia delictiva, contra la percepción ciudadana, es una ventana de oportunidad para la alcaldía.

“Ahí hay una gran ventana de oportunidad de Azcapotzalco para que corresponda esta evolución delictiva a la baja, digamos que se dejó de cometer uno de cada cinco delitos que venían cometiendo, eso debería corresponder con una mejor percepción”, explicó.

Antes, el Coordinador de Seguridad Ciudadana de Azcapotzalco, Christian Lujano Nicolás, dio a conocer el informe de actividades de

de la alcaldía, en el que sin duda, aclaró, falta mucho por hacer.

“Evidentemente nosotros lo que tenemos como un reto es percepción contra realidad, lo que yo les quiero presentar es los hechos, lo que hemos avanzado, las acciones que se han realizado por parte de esta alcaldía en conjunto con todas las autoridades el Consejo, etcétera, y que si bien es cierto, nos falta mucho por hacer”, concluyó.

