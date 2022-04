Practican fútbol en el pleno de la Cámara de Diputados | VIDEO

El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, utilizó el pleno del palacio legislativo de San Lázaro para grabar un video con el ex - futbolista Luis Hernández, conocido como El Matador.



En sus redes sociales, Gutiérrez Luna presume que junto con el ex -seleccionado nacional, practica algunos pases con un balón.



“Aprendiendo la dominada perfecta y listo para meter muchos goles.

Cascarita con mi paisano Luis “Matador” Hernández.”



En el video Gutiérrez Luna quien se encuentra en el lugar que ocupa en tribuna como presidente y con la bandera nacional de fondo grita:



¡Hey paisano Matador! ¿Listo?

-¡Venga paisano! - le contesta Hernández mientras el diputado de morena le avienta con las dos manos un balón.



El Matador controla el esférico, la domina en tres ocasiones y luego patea el balón hasta el fondo del salón de pleno mientras alza las manos en señal de triunfo.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar y diversos legisladores criticaron la acción.



La diputada priista Sofía Carbajal Isunza escribió “Que actitud tan poco digna, un botón más de muestra de su nivel político” mientras Laura Barrera Fortoul indicó “Presidente ! Tenga respeto por el recinto legislativo !”.



Diputados de Morena como Emmanuel Reyes salieron en su defensa.



“Si los #VendePatrias le dieron la espalda al pueblo en este grandioso recinto, no veo el porqué no se pueda enaltecer al deporte y recibir a uno de los grandes del fútbol, sobre todo ahora que la @Mx_Diputados se vistió de Veracruz, Pdte. @Sergeluna_S tiene el apoyo mayoritario”.

