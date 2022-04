AMLO invitará a famosos para explicarles que no hay daño ambiental por el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitará a los artistas famosos que lanzaron una campaña contra la construcción Tren Maya, denominada #SélvamedelTren, como Rubén Albarrán, Kate del Castillo y Eugenio Derbez, para explicarles el por qué la obra de infraestructura no implica un riesgo al medio ambiente.

El anuncio del mandatario fue en Palacio Nacional, al ser cuestionado en su conferencia matutina de este miércoles sobre si prevé invitar al grupo de artistas; contestó que sí porque ve en ellos “desconocicimiento y no mala fe”, aunque no dio fecha para el encuentro.

“Los voy a invitar a ver si platicamos, me estás dando una buena idea. O sea, los voy a invitar a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si aceptan que platiquemos porque es desconocimiento, no es mala fe, y no creo que sea que les hayan pagado”, dijo.