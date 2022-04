Un altar a la Santa Muerte, muñecos vestidos de policías y todo lo que tenían el Grupo Okupa en la CNDH

Tras 19 meses invadida por el Grupo Okupa, las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la CDMX fueron recuperadas y su interior muestra una historia de terror.

Ahora, lo que fue un recinto para cuidar los derechos humanos se convirtió en un espacio oscuro, alterado y violado.

Las paredes, la cenefa, la ornamentación de mármol del cubo de la escalera y los techos, fueron grafiteados con frases contra la policía y el gobierno; en los rincones envases de bebidas alcohólicas y latas de pintura en aerosol.

En el reportaje que muestra hoy El Heraldo de México, se aprecia que en una en una de las habitaciones hay una la polena, un juego utilizado entre los reos que consiste en avanzar el mayor número de casillas sin caer en manos de la policía, también hay dos muñecos vestidos con uniformes de la corporación capitalina, uno de ellos, colgado en la fachada, otro en el interior con una bandera mexicana enrollada en el cuello.

Otra cosa que sobresalió en este recorrido fue el altar a la santa muerte, la cual tenía a su alrededor semáforos y equipo de la policía, así como ofrendas de brujería.

Daños colaterales

Rodolfo Vélez, un vendedor de libros antigüos, resultó afectado por esta invasión, en la entrevista señaló que los meses en los que estuvieron las manifestantes se volvieron caóticos.

"Los primeros meses que estuvieron ellas fueron muy violentas, andaban en la calle a ver a quien agredir, incluso no podía pasar gente con el celular en la mano porque los agredían".

El comerciante recalcó que las manifestaciones de la mujeres eran tan violentas que asustaban a sus clientes y por ende no vendía.

"Hacían sus manifestaciones muy extrañas, muy violentas y eso obviamente asustaba a la clientela, no vendía, no dejaban pasar los coches, la gente no te ve".

Con información de Luis Pérez

alg

Sigue leyendo

Concesiones para explotar el litio en México serán revisadas por el Gobierno, asegura AMLO

Designa AMLO a Leonel Cota, exgobernador de BCS, como titular de Segalmex

"No es justo que me acosen": la conmovedora súplica de una amiga de Debanhi Escobar