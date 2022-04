Concesiones para explotar el litio en México serán revisadas por el Gobierno, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que el gobierno federal pondrá a revisión los contratos con mineras exclusivos para explotar el litio en México, y advirtió que de no cumplir con los requisitos, como haber consultado previamente a las comunidades afectadas, se revocarán.

Al celebrar que la Cámara de Diputados aprobó el pasado lunes la reforma a la Ley Minera que nacionalizó el litio y exhortar al Senado a que lo haga a la brevedad, en su conferencia matutina en Palacio Nacional expuso que se habla de alrededor de 150 mil hectáreas concesionadas.

Sin entrar en detalles, reconoció que ya han abordado con gobiernos extranjeros sobre la revisión de los contratos.

“Tuvo que ver con un organismo de estos autónomos, creo que de la Cofece, también, y surgió también un revisión sobre el contrato y se está analizando si se entregaron los permisos correspondientes y se llevó a cabo el procedimiento de la consulta a las comunidades. Entonces, esos contratos en específico se tienen que revisar, si no son contratos que se hayan entregado para el litio pues no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación del litio”, dijo.

Reiteró que no se pondrán a verificación los contratos de mineras para explotar otros minerales.

“Es un poco lo de Vallarta, de no cumplir con los requisitos incluso de presentar documentos falsos, apócrifos, entonces se hace la revisión. No se suspenden los contratos para otros minerales, eso continúa vigente, es para el litio, o sea, no es para la plata, para el oro, para el cobre, es para el litio, para que no haya incertidumbre, es para el litio”, dijo.