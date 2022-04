Debanhi Escobar: A 11 días de su desaparición una foto, un taxista y una empresa de transportes; pistas del caso

En los 11 días que lleva desaparecida Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, las investigaciones del caso continúan dando giros inesperados, algo que ha dado mayores esperanzas a los familiares, luego de que en un video mostrado por la Fiscalía del estado se encontró que la joven ingresó a la empresa de carga Alcosa Transportes Internacionales. Sin embargo, Mario Escobar Salazar, padre de la estudiante, negó que esto se trate de una "cortina de humo", como lo han comentado en las redes sociales.

Desde hace días la Fiscalía de Nuevo León ha facilitado algunos videos al padre de la joven, incluso uno en el que al parecer Debanhi se encontraba en un lugar de Baja California, pero la grabación fue descartada. Bajo esta línea de investigación, las autoridades y la familia siguieron indagando y solicitando más videograbaciones, hasta que apareció en una de Transportes Internacionales Alcosa.

Mario Escobar informó que tuvo acceso a un video que demostraría que Debanhi sigue con vida, además de que indicaría el paradero exacto donde su hija puede estar. Tras ser dejada a un costado de la carretera, la chica caminó unos 20 metros hasta la empresa de transporte de carga Transportes Internacionales Alcosa.

La empresa se ubica sobre la carretera a Laredo, donde hay alrededor de 15 cámaras de videovigilancia. En una de las imágenes, se ve cuando la joven de 18 años llega a la empresa y entra en el lugar, pero nunca se ve el momento en que salga del lugar.

El papá de Debanhi indicó que los dueños de las cámaras tardaron días en dar los videos a las autoridades y por ello apenas se tiene está nueva pista que puede llevar a conocer el paradero de la joven adolescente, quien decidió bajarse del auto donde iba con el contacto de sus amigas, ya que se habría sentido incómoda con él.

Las instalaciones de la empresa Alcosa Transportes Internacionales se encuentra bajo resguardo. Foto: Especial

Solamente alguien que ha perdido a un ser querido o que vive con la esperanza de encontrarlo sabe por lo que está pasando la familia de Debanhi Escobar, quienes llevan 11 días sin conocer en dónde se encuentra.

Es por este motivo que Mario Escobar Salazar descalificó las acusaciones y rumores que han surgido en redes sociales, en las que se señala que todo se trata de una "cortina de humo". Lamentó que se quiera lucrar con el dolor de su familia y señalarlos por algo que no se le desea a nadie.

“Yo estoy buscando a mi hija, las autoridades me están apoyando, son palabras muy dolorosas para nosotros como familia, nos tocó a nosotros que la desaparición de Debanhi haya llegado a tanta gente, hubiera querido que no nos tocara y que no hubiera desaparecido mi hija obviamente”, dijo el señor durante una entrevista.