Aparecen restos humanos en cúpula de Iglesia en Guadalajara

Guadalajara.- Sorprendiendo hasta a los frailes franciscanos que custodian el templo de San Francisco de Asís, se encontraron restos humanos en la cúpula que era estudiada para la reparación de unas profundas fisuras, que son parte de los estragos que han causado las vibraciones tanto de la construcción como del paso de la Línea 3 del Tren Ligero.

“Sí encontraron algo novedoso, pero no tuvieron dinero y no lo hicieron (lo que se necesitaba). Es decir, encontrar huesos. Encontraron un pequeño cementerio. En la torre. No tenían dinero para hacer un estudio a profundidad. ¿Eso significa que nadie los ha tocado? -se le cuestionó-. ¡Ojalá, ojalá esté intocado!”, respondió a El Heraldo de México , Fray Héctor Ventura G.

El frontis del edifico está hecho de cantera, estilo barroco plateresco, flamenco en el detalle ornamental. El Instituto Nacional de Arte e Historia (INAH), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la UNAM y el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura son los encargados de intervenir el antiquísimo templo que data del siglo XVI.

Las ironías de la modernidad, la construcción del Tren Ligero en su Línea 3, una de las obras más plausibles de las dos últimas gestiones gubernamentales para menguar necesidad del transporte público citadino pone en riesgo este edificio histórico que sobrevivió un incendio durante la Cristiada, para robar obras de arte sacro.

El fraile Ventura explicó que los rehabilitadores “hicieron perforaciones como si fueras a abrir una botella (de vino), perforaciones, y después inyectaron ese material nuevo que no es cemento, que no es cal, que es movible, de tal manera que las grietas del techo quedaron fortificadas”.

Los frailes encargados de custodiar el inmueble detectaron que a raíz de las obras de construcción de las obras de la Línea 3 comenzaron las grietas y vibraciones, que según ingenieros españoles que vinieron a revisar, dejó tan débil la construcción que en cualquier sismo de alto nivel según la escala de Rigther, se vendría abajo.

“Le digo la verdad, 470 años (que no era intervenido el inmueble). ¿Quién le hacía las restauraciones? No se le ha hecho nada para defender el templo. Hay muchas cosas que decir, si esto pesa 35 toneladas y en la esquina le metieron 70 ¿pero cuánto tiempo (durará)?”

“No los teníamos antes (problemas de grietas y filtraciones de agua en el subsuelo). Es a conciencia lo que ellos hayan hecho, trajeron maquinaria muy pesada, hicieron calas. Yo me quedé aquí y en la noche no se podía dormir, todo el templo vibraba. Eso se queda en mis sueños, pero hubo algo, el mayor mal es haber hecho a favor de la Línea 3 para que no se cayera, pero no lo hicieron a favor del templo. En cuidar la Línea 3 que va a 22 metros (de profundidad), no cuidaron el templo”.