Margarita Zavala y Edna Díaz rechazan excusarse en votación de reforma eléctrica

La solicitud de las diputadas de Morena, Andrea Chávez y del PT, Lilia Aguilar para que la panista Margarita Zavala y la perredista Edna Díaz se excusaran de votar el dictamen de la reforma eléctrica, bajo el argumento de que incurre en conflicto de interés, la primera, por los presuntos sobornos que la empresa Iberdrola entregó a su conyugue y ex presidente Felipe Calderón y la segunda por mantener contacto con Paolo Salerno, presunto cabildero de Enel Group, esto ocasionó un receso de más de dos horas.

Sin embargo, al reanudar la sesión, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados únicamente exhortó a las legisladoras panistas a excusarse de votar, ambas se negaron tras asegurar que no incurren en conflicto de interés, como acusaron las diputadas de lopezobradoristas.

“La Dirección Jurídica respondió que no había conflicto de interés, lo que pasa aquí es que han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar, han utilizado dos calumnias para retrasar los debates”, acusó Zavala previo a rechazar el exhorto.

Tras señalar que actuó de buena fe, la ex primera dama detalló que recurrió al área jurídica de la Cámara de Diputados a fin de aclarar el tema y responder a quienes señalaron en días pasados que incurría en conflicto de interés al participar en la votación, recalcó que la instancia jurídica negó ese supuesto.

“No me excuso porque no tengo absolutamente nada de qué excusarme, yo no respondo a mentiras y tampoco respondo a calumnias”, señaló en su oportunidad la perredista, Edna Díaz.

Sin embargo, dos horas antes las legisladoras lopezobradoristas insistieron en el tema, lo ocasionó que se declarara un receso que retrasó el inicio del debate.

“Hay una solicitud, señor presidente, de que usted pueda someter a votación no solamente la incapacidad que tenga la diputada Zavala y la diputada Edna de votar. Habrá que sumar a ese análisis que también en el Reglamento en su artículo 8o. dice que los cónyuges si reciben beneficios económicos o en especie también deberán de excusarse”, señaló la diputada del PT.

Aseguró que ella, al ser conyugue de Calderón recibió los presuntos sobornos en su casa y añadió que nadie estaba recusando a la diputada Margarita Zavala ni a la diputada Edna Díaz, prima de la ex primera dama, señaló que se trata de un exhorto “estamos haciendo un llamado como dice el Código de Ética a su honradez, para que ellas se excusen de participar en este debate”, señaló.

La bancada panista, acusó a Morena y aliados de buscar excusas para dilatar el debate de la reforma eléctrica.

“Presidente, yo lamento recurrir o qué grupos recurran a las chicanas para no entrar al orden del día. Es claro que han abordado un tema que ni siquiera está a discusión, porque todavía no ha iniciado la discusión de absolutamente ningún tema y, por lo tanto, no hay ninguna votación en puerta. Primero.

“Me parece que es absolutamente deleznable no entender que la excusa es un acto individual que manifiesta cada persona y que no puede ser exigida por un tercero. Si no saben cuáles son los procedimientos judiciales con las instituciones judiciales, qué van a saber de cómo desahogarlo aquí”, señaló el vicecoordinador de la bancada panista Elías Lixa.

Ante la falta de acuerdos, el diputado presidente declaró un receso a fin de que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política emitieran una opinión al respecto.

