"Imposible votar a favor de esta reforma eléctrica”, asegura diputado del PVEM; se suma a MC

El diputado federal, Andrés Pintos, dejó la bancada del PVEM, aliada de Morena, para sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano, el legislador consideró imposible votar a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, por los efectos dañinos y regresivos para el medio ambiente y la salud que representa.

En la carta dirigida al coordinador de la bancada Verde, Carlos Puente, el legislador de Nuevo León señaló que, si decidió participar en la política desde hace años, fue para defender sus causas y la reforma eléctrica propuesta por el titular del Ejecutivo y que su hasta hoy partido apoya, va en contra de éstas.

En entrevista, dijo que no podía votar a favor de la reforma constitucional que este domingo se perfila discutir en el pleno de la Cámara de Diputados y que la bancada Verde tiene la consigna de votar a favor.

“Estoy con la mente tranquila, fue algo que no me costó trabajo porque estamos preocupados por muchísimas cosas muy pequeñitas y este tema del cambio climático sí es algo muy, muy fuerte, no soy especialista, ni mucho menos, pero sí me he sentado con gente experta en el tema y el 100 por ciento de estas personas opinan que esta reforma no es benéfica. Era imposible para mi votar a favor de esta reforma, represento a un estado que en lo particular no están de acuerdo con esta reforma y son a ellos a los que tengo que representar”, sostuvo Pintos.