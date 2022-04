San Luis Potosí cancela escenificación de la Pasión de Cristo por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo y pese al semáforo epidemiológico en verde, la edición 59 de la Pasión Viviente que se desarrolla durante tres días en el barrio de San Juan de Guadalupe, en la capital potosina, ha sido cancelada como medida preventiva para contener el contagio a la Covid-19 a la población que por miles de vuelca a apreciar ese magno evento, así como de los cientos de participantes que para poder escenificar tendrían que prescindir, por ejemplo, del cubrebocas, informó el coordinadores del evento, Humberto Saucedo Gómez.

Explicó que una reunión que tuvieron los coordinadores del Comité Organizador del Grupo de Actores de San Juan de Guadalupe, determinaron por mayoría que aun cuando los índices de contagio, muertes y hospitalizaciones por la Covid-19 son bajos, persiste el riesgo de contagio, “no queremos arriesgar ni a la gente, mucho menos a nosotros que somos los que continuamente estaríamos en los ensayos, además que durante la presentación toda le gente está aglomerada y de pie frente al escenario afuera de la iglesia, que en promedio son de entre cinco y ocho mil gentes”, enfatizó.

Detalló que no solamente es la escenificación de la pasión y muerte de Cristo la que participan decenas de actores, sino que también fue cancelada la recreación de la Última Cena.

“Queremos evitar que salga algún contagio, no queremos llevar en la mente y la conciencia eso, por mayoría los coordinadores decidimos cancelar todo por tercera ocasión consecutiva, el riesgo lo correríamos entre nosotros mismos”, espetó.

Saucedo Gómez señaló que en esa reunión de coordinadores no participa ningún representante de la Iglesia, solamente laicos, pero que una vez tomada la decisión se le avisó la determinación al párroco y se encargará de hacer el anuncio en todas las misas.

“Hay luz verde, pero esa luz verde todavía no nos permite quitarnos el cubrebocas para representar la obra, no queremos correr ese riesgo porque determinamos que el cubrebocas no se vería bien en la obra”, exaltó

Criticó que no se haya cancelado la Procesión del Silencio que se desarrollará mañana por la noche en el Centro Histórico de la capital y mencionó que en la reunión del comité organizador de San Juan de Guadalupe los coordinadores coincidieron en que se trata de un acto de irresponsabilidad, pues aunque implementen medidas entre todos los cofrades que serán menos que en otros años no podrán hacerlo entre los miles de asistentes, tanto locales como visitantes y el riesgo de un rebrote es latente, “algo que no hicieron y nosotros sí lo hicimos es pensar en la gente, las calles van a estar llenas, una cosa es el aforo y otra los cofrades, nosotros pensamos en el cuidado como actores, pero también en el público que asiste, también cuidamos que no se infecten””, subrayó.

dhfm

Seguir leyendo:

Exsecretaria de Salud en San Luis Potosí es acusada por asociación delictuosa y fraude

Mónica "N", excandidata a la gubernatura de SLP, es vinculada a proceso

INE en San Luis Potosí lamenta “marrullerías” durante consulta de revocación de mandato