Exsecretaria de Salud en San Luis Potosí es acusada por asociación delictuosa y fraude

Al ampliar información respecto a la detención ayer en el Estado de México de Mónica “N”, exsecretaria de Salud en el sexenio anterior del priista Juan Manuel Carreras López y quien fuera candidata de Morena a la gubernatura, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí precisó que los delitos que se le imputan son uso abusivo de la función pública, asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo y fraude específico.

En conferencia de prensa, el fiscal potosino José Luis Ruiz Contreras detalló que de encontrarse culpable alcanzaría una pena de hasta 27 años de prisión y que el daño al erario, de acuerdo a las carpetas de investigación asciende a 22 millones de pesos y que la denuncia fue promovida por la actual administración del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Ruiz Contreras también dio a conocer que hay otras tres personas detenidas en el mismo caso, el apoderado legal de una empresa proveedora vinculada, y un ex funcionario de Salud que actualmente trabajaba para esa empresa, ambos aprehendidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como una empleada de la dependencia estatal que fue detenida al salir de su centro de trabajo en la capital del estado.

El fiscal potosino precisó que la situación jurídica de los cuatro implicados se definirá a más tardar el próximo lunes18 de abril una vez que venza el plazo constitucional ampliado y que la audiencia inicial será este mismo miércoles.

Sobre la detención de Mónica “N” señaló que se encontraba convaleciente en el Estado de México luego de que días atrás fue sometida a una operación ambulatoria, por lo que fue trasladada en ambulancia desde territorio mexiquense e ingresó al filo de las 2:30 de la madrugada de este miércoles al penal de La Pila, en la capital potosina.

En cuanto a las acciones realizadas durante el aseguramiento, corroboró que hubo resistencia por parte de Mónica “N”, pero descartó el uso de maniobras excesivas o incluso alguna detonación de arma de fuego.

“Sí, hubo una resistencia natural, al momento de cualquier captura, esto fue documentado por los elementos de la Dirección General de Métodos de Investigación y la Fiscalía del Estado de México”, indicó.

El titular de la FGESLP refirió que son 13 las carpetas de investigación en contra de ex funcionarios de la pasada administración y con la detención de Mónica “N” son dos los detenidos y recluidos en el panal, el otro es el ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Jaime Humberto Pineda Arteaga, quien ha promovido un amparo; no descaró que en breve haya más detenciones y reveló que entre los denunciados también esté el ex secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, actual diputado local plurinominal por el PRI.

