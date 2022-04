INE en San Luis Potosí lamenta “marrullerías” durante consulta de revocación de mandato

En San Luis Potosí durante la jornada de Revocación de Mandato presidencial se registraron comportamientos que no habían sido vistos hace muchos años, por lo que el ejercicio de consulta mostró que actualmente estamos en presencia de un resurgimiento de prácticas que considerábamos desterradas, consideró el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.

Destacó que en sus 29 años de carrera en el órgano electoral federal autónomo “hoy me sorprende estar en presencia de marrullerías que nosotros estimábamos ya desterradas, o sea, ¡increíble!, pero resurgieron usos que me parece que no son correctos”, afirmó en entrevista.

Aispuro Cárdenas condenó que el resurgimiento de esas viejas prácticas en la forma de hacer política se parte de la herencia que le estamos dejando a las nuevas generaciones a quienes se manda el mensaje de que el fin de conservar el poder o prolongarlo justifica los medios, “me parece que ese no es un buen mensaje para los jóvenes, los partidos políticos deben ser canteras de formación para los hombres y mujeres que van a conducir el estado mexicano, pero canteras de formación con base en principios éticos”, enfatizó.

Ratón loco, operación carrusel, taqueo, prácticas fraudulentas que se han visto, opina el delegado en el estado (Foto: Cuartoscuro)

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas lamentó que en la jornada de este domingo se vieron hábitos que no se veían desde hace muchos años “o que no los veíamos en esa cantidad, el carrusel, acarreos, ratón loco, tacos (taqueo), me parece reprobable, no creo que deba, no hay nada que justifique todo eso que estuvo sucediendo”, apuntó.

El delegado del INE en San Luis Potosí confirmó que por la tarde se reunió con el delegado de la Fiscalía General de la República con quien afinó la estrategia para la presentación de las denuncias por las 57 irregularidades detectadas en la entidad, entre ellas las papeletas apócrifas detectadas en Soledad de Graciano Sánchez y la capital, aunque adelantó que posiblemente sea hasta mañana lunes, pues la jornada de hoy les requiere toda la atención.

Sigue leyendo:

Concluye con saldo blanco y sin incidentes consulta de revocación de mandato en Morelos

PREP Revocación de Mandato 2022: Resultados estado por estado EN VIVO

¿Cuándo estarán listos los resultados de la revocación de mandato? Lorenzo Córdova responde