Puebla: Concluirán jornada de vacunación Covid-19 en abril

Puebla. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta informó que tras la reunión con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador las jornadas masivas de vacunación contra Covid-19 terminan en abril y a partir de ahí será bajo esquemas en unidades de Salud por lo que se comenzará un programa intensivo de promoción para que la gente asista.

Explicó que en la reunión se les indicó que de acuerdo con el plan nacional de vacunación el mes de abril se concluye y no habrá más períodos, por lo que las personas que no acudieron a este proceso ya no podrán hacerlo hasta que se establezca el nuevo mecanismo incorporado al programa habitual de inoculación en el país.

Señaló que se comenzará con una campaña intensiva a través de diversas plataformas de medios de comunicación con el objetivo de que aquéllos que no han acudido a las jornadas tengan una última oportunidad.

Concluirán jornadas masivas de vacunación en Puebla

FOTO: Archivo

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García manifestó que una vez que termine el proceso de jornadas masivas se comenzará con el programa Covax con una dotación similar de vacunas de otro tipo y donde se incorporará la de Covid-19.

Indicó que una vez que se ha dado el anuncio de parte de las autoridades federales para el cierre de vacunación contra Covid-19 de forma masiva aplicará en mayo el sistema que se sigue en el resto de las vacunas, pero se determinará el tiempo para que se puedan ir vacunando las personas que quedaron pendientes.

Indicó que en este momento no se ha contado con la participación adecuada de las personas pues la jornada que comenzó el pasado martes en las principales ciudades del estado no ha tenido la respuesta que se esperaba.

Pidió de nueva cuenta a la población tomar conciencia de la importancia que tiene contar con el esquema que se ha autorizado para la protección de los mexicanos.

