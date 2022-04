Vinculan a proceso a “El Bronco” por abuso de autoridad

El ex Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón fue nuevamente vinculado a proceso, ahora por el delito de abuso de autoridad relacionado al caso de la requisa de Ecovía, durante su primer año de mandato al frente del estado.

Tras una audiencia que duró alrededor de 12 horas, un juez de control decidió vincular a proceso a El Bronco por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización, refiriéndose a la requisa de la Ecovía que pertenecía al empresario del transporte Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico.

Se alegó que al haber sido una orden directa del ex Gobernador neolonés, se le considera el responsable del daño al concesionario, que interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

En audios filtrados de la audiencia, el ex mandatario aseguró que no tenía conocimiento de la carpeta de investigación en su contra, alegando que se encontraba en indefensión ante el caso.

Un juez de control decidió vincular a proceso a El Bronco por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización (Foto: Cuartoscuro)

La audiencia se llevó a cabo de forma virtual y privada, y había iniciado previamente el viernes pasado, pero fue pausada ante malestares de Rodríguez Calderón quien el sábado fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

Sin embargo, finalmente el juez de control optó por vincular a proceso al ex Gobernador, quien ya se encuentra recluido en el Penal 2 de Apodaca vinculado a proceso pero por un delito electoral; el desviar recursos públicos para obtener las firmas necesarias para su candidatura Independiente a la República en 2018.

Cabe mencionar que durante la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción desistió de la denuncia contra otros tres ex funcionarios, pese a que la carpeta inicial si los incluía; al ex titular de la ahora extinta Agencia Estatal de Transporte (AET), Jorge Longoria; el ex titular de Metrorrey Manuel González; y el ex Secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi.

Será este martes cuando nuevamente el ex Gobernador se presente ante un juez, pero para dar seguimiento al caso del delito electoral.

Sigue leyendo:

Piden vincular a “El Bronco” por abuso de autoridad en Nuevo León

Trasladan a "El Bronco" del penal en Apodaca al Hospital Metropolitano para una revisión médica

Ganado fino, caballos pura sangre y armas, parte de lo descubierto en el rancho de "El Bronco", revela Samuel García