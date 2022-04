AMLO busca reducir el 40 por ciento para que sea válida la Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la Mañanera que buscará reducir el 40 por ciento como mínimo de la participación ciudadana para que tenga validez el resultado de la próxima consulta de Revocación de Mandato.

El mandatario precisó que la idea es reducir del 40 al 30 o incluso al 20 por ciento el mínimo requerido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que la consulta sea vinculatoria, ello lo hará a través de la propuesta de la Reforma Electoral que prepara.

“Ahora participó mucha gente pero, no pasó el 18 por ciento , casi 18, sí, podría reducirse a que no sea 40, a que sea el 30 y si se puede el 20 por ciento , eso sería lo mejor”. AMLO

Agregó que la consulta popular es una muy buena experiencia para la aplicación de la democracia participativa y señaló que en caso de que no sea posible reducir el 40 por ciento, la decisión quedaría a voluntad del presidente en turno.

El jefe del Ejecutivo aseguró que en la próxima Reforma Electoral que está por mandar a la Cámara de Diputados se van a considerar algunos de estos aspectos, para facilitar que pueda ser vinculante.

También consideró que la Revocación de Mandato debe quedar a consideración del futuro mandatario del país. "Pues si hay más personas que le revocan el mandato, sin alcanzar el porcentaje para hacerlo vinculatorio, debe irse, porque sin el apoyo del pueblo no se puede gobernar", indicó.

Recordó que él anunció que si no participaba el 40 por ciento de los ciudadanos y ganaba la revocación, se iba del gobierno. Ya es muy difícil, añadió el mandatario, no se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos. Por eso es más cercano el ideal democrático, la democracia participativa.

"(No pensar) que si me eligieron por seis años y haga lo que haga no me pueden quitar. Esto (la revocación de mandato) obliga a quien esté, a actuar con rectitud y honestidad, no robar, a no ver el presupuesto como un botín.