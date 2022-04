"No contribuya a la desinformación": INE regaña a Fox por fake news de revocación de mandato

El Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, regañó de manera contundente al expresidente Vicente Fox por difundir noticias falsas entorno a la Revocación de Mandato de este domingo 10 de abril.

En contexto, el exmandatario del Partido Acción Nacional (PAN) difundió en su perfil de Twitter un video donde presuntamente se aprecia a los funcionarios de casilla llenando las urnas. Según Fox, el clip corresponde a la revocación.

Sin embargo, Murayama le contestó explicándole que el contenido es del 1 de agosto 2021.

Señor ex presidente ¡ojo! El video que usted difunde es de hechos del 1 de agosto de 2021. La urna dice "consulta popular". No es de hoy, afortunadamente. No contribuya a la desinformación.