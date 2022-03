Masacre en Atlixco: Los 9 ejecutados no eran de Puebla, asegura Miguel Barbosa

Puebla.- El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que se trató de una ejecución el asesinato de 9 personas en el municipio de Atlixco, donde el lugar de los hechos se caracterizaba por la venta y distribución de drogas.

Con base en los datos del mandatario poblano, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla es la que realiza las investigaciones, sin embargo, en el lugar de los hechos, se tiene la presencia del Ejército Mexicano, además de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Abrió la posibilidad que las nueve personas ejecutadas, no serían de Atlixco, ni tampoco de origen poblano, sin embargo, dejó en claro que esto se derivó por una discusión entre bandas, aunque ello será confirmado por la autoridad correspondiente.

Ejecutan a 5 personas en Puebla a balazos; Fiscalía investiga si el móvil fue un asunto de drogas

Mencionó que estos hechos y que se ubica por ser una “zona de clase media”, se caracteriza por ser un área de venta y distribución de drogas, donde 6 hombres y 3 mujeres perdieron la vida.

“Hasta ahorita con la información con la que se cuenta, no revela la identificación de los ejecutados, no daré opiniones que corresponden a la autoridad investigadora, pero al parecer no son de Atlixco y tampoco son poblanos”.