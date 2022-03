Rosario Jaramillo, la mujer que protege a los bosques de incendios forestales en Edomex

Rosario Jaramillo Osorio es de las pocas mujeres que laboran en las brigadas voluntarias de combatientes de incendios forestales de Protectora de Bosques (Probosque), un trabajo que aunque pareciera destinado sólo a hombres, le gusta hacer, lo disfruta y le permite ganar dinero.

Desde los 11 años le llamó la atención proteger el bosque. Sus primeros trabajos fueron al lado de su padre en la comunidad donde nació, El Peñón, en Temascaltepec.

Previó a comenzar a hacer brechas cortafuego, relató que desde niña le ayudaba a su padre a combatir incendios.

Hace apenas dos años le hicieron un espacio y la dejaron trabajar de manera voluntaria en lo que le gusta, que es apagar incendios o hacer trabajos para evitar que las llamas se extiendan en la masa forestal.

"A mi me gustaba, pero me decían tú no vas a hacer lo que los hombres hacen. Y ahora que hubo oportunidad aquí estoy, si me dan chance seguiré adelante", dijo.