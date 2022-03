PRI reprocha a Cofece no hablar de abusos en sector eléctrico

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, dijo que analizarán la opinión que recibieron de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en la que recomiendan no aprobar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, reprochó al órgano regulador que omita hablar de los “abusos” en el sector eléctrico.

“La Cofece, qué bueno que dice eso, se va a estudiar; pero qué malo que no se hubiera pronunciado sobre estas distorsiones que dañan el bolsillo de todos ustedes”, dijo este martes en entrevista.

El pasado lunes, el pleno de la Cofece envió al Congreso una opinión en la que advirtió a los legisladores que la iniciativa cambiaría el esquema de competencia en el sector y establecería un monopolio estatal, que sería encabezado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Se estudiará con respeto, pero las decisiones se toman acá. Todo se analiza”, expuso Moreira.

Expuso que los 25 foros del parlamento abierto sobre la propuesta de reforma que citaron a los actores centrales del sector eléctrico en el país evidenció a los empresarios que desatendieron a la invitación a los mismos, como Iberdrola, pero también a quienes reconocieron que se cometen abusos que, dijo, el Congreso tiene que corregir.

“Veo que algunos de los que le decían al PRI: ‘di que no, di que no (a la reforma)’, pues están dentro de esa bolsita de los que recibían algunas ventajas por estos abusos que aquí la Coparmex aceptó. Yo les pido que lean el discurso que me dio el representante de la Coparmex aceptando que hay distorsiones en las subastas, en el porteo, en los respaldos. Esas solas aceptaciones valen los foros, eso se tiene que arreglar, ya veremos si en la Constitución o en la ley. Eso no quiere decir que estamos a favor de la reforma, pero eso se tiene que arreglar”, dijo.

Moreira reiteró que al momento no hay ruta para iniciar en comisiones la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica. Y es que el PRI mantiene la postura de que sea después de las elecciones federales del próximo 5 de junio.

Por Iván Evair Saldaña y Elia Castillo

alg

Sigue leyendo

Mujeres son revictimizadas en Tamaulipas por la burocracia en procesos

Luis Gerardo Quijano espera que Protocolo Violeta sea actualizado por futuros gobiernos

8M 2022 Día de la mujer en vivo: Manifestantes parten del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo