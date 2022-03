"Se convirtió en un infierno": Aficionada del Atlas narra cómo sobrevivió a la trifulca en La Corregidora

El pasado sábado 5 de marzo, se vivió el capítulo más oscuro del que se tenga registro en la historia del futbol mexicano pues prácticamente todas las zonas del estadio “La Corregidora” de Querétaro se convirtieron en un campo de batalla en el que se enfrentaron aficionados de Gallos Blancos y del Atlas dejando como saldo más de veinte personas heridas y a casi tres días de la tragedia siguen saliendo a la luz testimonios que dan fe del terror que se vivió en el complejo deportivo y en esta ocasión fue una aficionada rojinegra quien narró todo el calvario que vivió para poder sobrevivir a este oscuro capítulo de la Liga MX.

La historia de esta aficionada tuvo una gran repercusión en redes debido a que se hizo viral debido a que realizó una publicación para poder localizar a un niño que le dio su playera del Querétaro autografiada para que pudiera salir del estadio sin ser agredida por portar una prenda rojinegra y luego de localizar al menor, la joven, quien prefirió mantener reservada su identidad, aprovechó el alcance de sus tweets para contar cómo es que vivió esta tragedia.

“Acabo de llegar a Guadalajara y por fin pude abrazar a mi mamá entre lágrimas”, fueron las palabras con las que la joven inició el hilo de Twitter donde narró todo lo vivido en el estadio de Querétaro. Para empezar, la joven señaló que asistió al partido acompañada de su novio y que una vez que comenzaron los disturbios fueron de los primeros en correr hacia la cancha pues sentían que en las gradas corrían más peligro, no obstante, mencionó que en algún momento de los hechos ningún lugar era seguro pues los aficionados de Querétaro golpeaban a todos los rojinegros sin hacer distinciones.

“Mientras corríamos pudimos ver a un aficionado del Atlas siendo agredido por más de 6 personas de Querétaro, mujeres sangrando, niños llorando, personas con tubos, sillas y hasta butacas”, señaló la joven, quien se mostró indignada pues durante todo este calvario nunca vio a un elemento de seguridad o de la policía.

La joven recordó que previo al partido hubo un estricto filtro de seguridad para los aficionados del Atlas, por lo que no se explica cómo es posible que la afición local portara todo tipo de objetos que se supone son “prohibidos” en un estadio y hasta armas blancas.

La seguidora del equipo tapatío, señaló que en medio de la trifulca a su novio se le ocurrió quitarse la camisa para no ser identificado como aficionado del Atlas y que, además, se le acercó a un niño para pedirle prestada su camisa del Querétaro para que la usara su novia por lo que el menor no dudó ni un segundo y se la quitó para entregársela a la joven pese a que estuviera firmada por sus ídolos y fue así como emprendieron la huida del estadio.

La joven señaló que, en medio de la trifulca, los jugadores del Querétaro y su director técnico, Hernán Cristante, les permitieron a ellos y otras decenas de aficionados que se resguardaran en la zona del túnel de los vestidores y a partir de ahí comenzaron a buscar una ruta para poder salir del estadio, no obstante, una vez fuera del complejo aún tuvieron que presenciar escenas grotescas de violencia, pero no les hicieron nada debido a que “se pegaron” con una familia de aficionados del Querétaro y fue así como pudieron alejarse de la zona del estadio.

La joven señaló que luego de caminar por varios minutos encontraron una patrulla y al acercarse a pedirles ayuda, los uniformados no mostraron empatía en su caso y se negaron a orientarla a la pareja para que pudieran localizar el punto donde se encontraba el autobús en el que habían hecho el viaje, no obstante, siguieron caminando y señaló que ella y su novio tuvieron que resguardarse en un hotel pues consideraban que en la calle seguían corriendo peligro.

“Fue un terror y angustia todo lo que vivimos, es injusto que en menos de cinco minutos hayan convertido el estadio en un infierno”, concluyó la joven, quien señaló que no dará más declaraciones al respecto para no lucrar con el dolor de las familias de sus compañeros que resultaron heridos, no obstante, mencionó que espera que se haga justicia y mandó “pronta resignación” a los familiares de los afectados.

Cifras oficiales

De acuerdo con el último reporte del gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, el saldo que dejaron estos desafortunados hechos es de 26 personas heridas, de las cuales tres son reportadas como delicadas, mientras que uno más se encuentra grave, no obstante, la cifra de fallecidos aún permanece en cero.

