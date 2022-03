"Quítense sus playeras": Aficionado del Atlas relata el terror que vivió junto a su esposa en estadio del Querétaro

Un joven aficionado del Atlas compartió en redes sociales la tarde de terror que vivió en compañía de su esposa en el estadio La Corregidora de los Gallos Blancos cuando se desató una golpiza contra los seguidores de los rojinegros.

"No había querido publicar nada sobre lo acontecido el día de ayer, pero no puedo quedarme callado. Esta foto nos la tomamos 15 mins antes de la tragedia, celebrábamos parte de nuestro aniversario y justo en ese momento platicábamos que nos tocó “muy buen lugar”, atrás de las bancas, sin sol y con gente tranquila, le decía a mi esposa: de todos los partidos de visitante que he vivido es en el que he visto a mas familias y niños de Atlas. En cuestión de minutos todo cambio, notábamos peleas en diferentes sectores del estadio", señaló Beto Valdivia en su cuenta de Twitter.

El joven aseguró que en las diferentes peleas que vio no se apreciaba a personal de seguridad que se acercara a separar a los agresores; incluso, observó cuando los aficionados del Querétaro comenzaron a correr por los pasillos para ir a agredir a los visitantes.

"Posterior a eso aún con el partido jugándose comenzaron a invadir la cancha provocando que jugadores y staff se resguardarán hacia los vestidores; segundos después toda la gente de Atlas que estaba en la zona oriente brincó a la cancha para buscar resguardo bajo el estadio.

"Por mi mente solo pasaban dos cosas, brincarnos a la cancha o buscar apoyo con la gente de Qro. Jamás olvidaré la imagen de ver de frente a todas las personas de Atlas que estaban en la cancha desesperados buscando auxilio, jóvenes, mujeres, niños y adultos mayores", aseguró Valdivia.

Un joven se quitó su playera para dársela a su esposa (Foto: @betovaldivia7)

El aficionado del Atlas, que llevaba playera de su equipo al igual que su esposa, encontró ayuda de quién menos lo esperaba. Unos aficionados del Querétaro los auxiliaron.

"Comenzamos a subir las escaleras más por la presión de los gritos de la gente que por nuestra voluntad. Afortunadamente antes de salir al pasillo una persona de Qro nos frenó y dijo: No salgan! Quítense ya sus playeras! a la par un grupo de personas nos rodearon cubriéndonos en lo que me quitaba mi playera, un chavo de Qro desesperado le entregaba su playera a mi esposa para que se la pusiera encima, en mi caso por mi mente pasaba “da lo mismo salir con o sin playera”, mientras mi esposa imploraba porque alguien me diera alguna sudadera", agregó.

Un adulto mayor y su hijo los ayudaron a salir del estadio

Fue un señor de la tercera edad y su hijo quienes los sacaron del estadio, el hijo le prestó su sudadera, aunque tenía miedo de meterse en problemas por ayudarlos. "A estas personas solo puedo decirles infinitas GRACIAS!! Nos salvaron la vida".

Relató que en el camino a la salida vieron a varias personas "inconscientes" en el suelo. Los hombres que los ayudaron los dejaron en un puesto de playeras para que ellos pudieran irse a su destino.

Sin embargo, aún no terminaba el temor, pues aún tenían que llegar a su coche y en el transcurso vieron a los sujetos golpeando a aficionados del Atlas.

Esta es la foto que se tomaron antes de que temieran por su vida (Foto: @betovaldivia7)

"Por más increíble que parezca a escasos metros de llegar al coche aún seguíamos en peligro justo frente a nosotros venían dos asesinos buscando gente de Atlas con armas indescriptibles, una especie de tubos rodeados con cadenas (imposible que las hayan hecho en ese momento, ya lo tenían preparado); las arrastraban en el pavimento para que rechinaran causando aún más terror.

"Solo tome de la mano a mi esposa y le dije entre labios disimula ya casi llegamos, sin inmutarnos ni agachar la cabeza pasamos a medio metro de ellos, logrando salir ilesos. Pido se haga justicia y paguen todos los involucrados en esta tragedia!! Y ruego por las personas que salieron mal heridas y sus familias que hoy están sufriendo, difícil creer que no haya personas muertas", finalizó.

