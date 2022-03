"¡No te bajes, güey!": difunden video de Adolfo Ríos brincando de su palco durante la tragedia de Querétaro

Adolfo Ríos, director deportivo de Gallos Blancos, no fue un testigo pasivo de la atroz pelea que se suscitó el sábado en la cancha del estadio de La Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas. El directivo literalmente se lanzó desde su palco para bajar a la cancha y tratar de detener la barbarie.

"¡No te bajes, güey!", se escucha decir a uno de los asistentes, que de hecho hace un intento por detenerlo. A pesar de todo, Ríos se las ingenió para bajar del palco, trepar por una puerta y saltar a la cancha, donde barristas de la "Resistencia Albiazul", descargaban su furia contra todo aquel que se le ponía enfrente.

"¡Presi, presi!", vitoreaban otros mientras en el campo corría la sangre.

"Esto no es fútbol, esto no es México", dijo Ríos después de la riña más nefasta en la historia del balompié mexicano. El saldo hasta el momento es de 26 heridos, incluido uno que permanece muy grave en el hospital Por los hechos no hay detenidos aún.

Ríos fue portero de múltiples equipos en la década de los 90 y principios de los 2,000. También fue seleccionado nacional.

Después de su etapa activa, se ha desempeñado como comentarista, directivo y fue candidato a la presidencia municipal de Querétaro.

Las autoridades locales han abierto carpetas de investigación por los hechos. En el plano deportivo, se anticipa que este martes durante la junta de dueños se anuncien medidas en contra de los responsables de lo que hoy se denomina la tragedia del Corregidora.

Por si fuera poco, Hernán Cristante denunció amenazas de muerte en contra de la plantilla. "No me da temor", dijo sobre denunciar a los involucrados que reconoció.

MIRA LA ENTREVISTA DE ADOLFO RÍOS CON ADELA MICHA