¡No más fuego! PC de Nuevo León instala base al sur del estado para combatir incendios

Protección Civil de Nuevo León instaló una base en el sur del estado, en el municipio de Galeana, para trabajar en prevenir y combatir los incendios forestales en la zona, ante el inicio de la época de riesgo y al considerar la zona una de las de mayor riesgo de este tipo de desastres.

Al anunciar la instalación de esta base, Erick Cavazos, Director del cuerpo de auxilio del estado, explicó que la Brigada Fénix trabaja en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para controlar de forma rápida la propagación de incendios forestales en el estado, contando con la participación de la Guardia Nacional, la Sedena y brigadas comunitarias.

Sobre la importancia de instalar una base en el sur del estado, detalló que se han registrado 10 incendios forestales; 6 han sido en Gaelana, otro en García, otro en Aramberri, uno más en Salinas Victoria y finalmente otro más en Guadalupe-

Y reveló que las principales causas han sido colillas de cigarros dejadas por fumadores; actividades agrícolas fuera de control; quema de basura; fogatas y por actividades pecuarias (quema por pastoreo).

Cavazos alertó que durante los meses de marzo, abril y mayo históricamente y de acuerdo al pronóstico de sequía emitido por la Conagua, son meses críticos para incendios forestales en la entidad.

Por lo que exhortó a la población a sumarse en el cuidado de los bosques, pidiendo no encender fogatas, no tirar botellas de vidrio en los bosques, no tirar colillas de cigarro y evitar las quemas no controladas.

Cabe señalar que el año pasado se registraron 51 incendios forestales con una superficie afectada de 32 mil 79 hectáreas. Y se enero a marzo de este 2020 se han registrado 10 incendios forestales, con una afectación total a 53 hectáreas, aproximadamente según las estimaciones de Protección Civil estatal.

SSB

SIGUE LEYENDO

Samuel García pide a la federación apoyo en Nuevo León por la escasez del agua y migración

CEE de Nuevo León aprueba incremento de financiamiento a partidos políticos

Secretario de Seguridad de Nuevo León advierte del riesgo de motines y riñas en penales