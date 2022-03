PAN da luz verde a todos los panistas presidenciables en 2024

La dirigencia nacional del PAN dio luz verde a todos los panistas presidenciables en 2024 para que puedan destaparse y hablar públicamente de sus aspiraciones para posicionarse rumbo a la renovación de la Presidencia de la República.

De acuerdo con Marko Cortés, líder de Acción Nacional, la decisión fue tomada para transparentar los procesos internos de selección de la candidatura a la Presidencia.

Hasta ahora, son siete panistas y no panistas los que han sido destapados por el propio presidente nacional del albiazul, entre ellos Ricardo Anaya, ex candidato presidencial; Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; y Santiago Creel Miranda, diputado federal y ex titular de Gobernación.

También se conoce el nombre de Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional, quien aún sin ser militante panista ha levantado la mano para la contienda de 2024.

"Lo que tenemos que hacer es que estos liderazgos empiecen a actuar, a posicionarse hacia afuera para demostrar que tenemos cartas y cartas sobradas. No sólo para ganar la Presidencia de la República, sino realmente para bien gobernar el país, que es el reto que tenemos", dijo Marko Cortés.

Manifestó que ya es momento que quienes aspiran empiecen a moverse, empiecen a decirlo para que la gente los observe como las posibles cartas rumbo a las elecciones de 2024.

Y sobre cómo definirá el PAN al candidato o candidata presidencial, Cortés Mendoza adelantó que buscarán en el PAN los mecanismos para definir quién es el más competitivo.

