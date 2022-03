“Ya no son sobres amarillos, sino transferencias electrónicas”: AMLO replica a Eugenio Derbez

Durante la Mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador replicó al comediante Eugenio Derbez luego de que el actor dijo que no recibe ningún sobre amarillo con dinero como pago tras haber participado en el video en contra de la construcción del Tren Maya en donde aseguran que se está destruyendo la selva en el sureste mexicano.

“Dice un actor: 'Es que yo no recibo sobres amarillos'. Ya no son sobres amarillos, no, son transferencias electrónicas; esos sobres amarillos ya pasó de moda… El sobre ya es historia, es otra cosa”, acotó el mandatario.

¿Por qué Eugenio Derbez dijo que no recibe sobres amarillos?

Tras la publicación del video sobre la destrucción de la selva por la construcción del Tren Maya, el jefe del Ejecutivo Federal criticó la postura de los famosos que participaron, entre ellos el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán y Eugenio Derbez, por defender una causa que no está sucediendo, aseguró el presidente, ya que a la par reforestan los costados de las vías del tren en sus mil 460 km de extensión.

Por lo anterior, López Obrador llamó a los famosos “pseudoambientalistas” y aseveró que hicieron el video por dinero, o bien por estar en contra de su administración. Ante ello, Eugenio Derbez rompió el silencio y precisó que no recibe ningún sobre amarillo con dinero, ya que no necesita que alguien le pague.

El mandatario cuestionó a los famosos por no haberse manifestado con anterioridad cuando se atentaban otras zonas de reservas naturales como el Lago de Texcoco donde se llevaría a cabo la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

A lo anterior, Eugenio Derbez, quien participó en el largometraje CODA que se llevó el Oscar como mejor película, respondió que no es la primera vez que está a favor de la naturaleza para defenderla, ya que "se la vive" cuidando tanto a la flora como a la fauna.

“Yo me río, pero la gente puede checar mis redes sociales, me la vivo ayudando a los animales, la naturaleza. No es algo que inicié ahorita". indicó Derbez.

En entrevista radiofónica, el ganador del Oscar manifestó que le duele que descalifiquen el movimiento de protesta "porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos. Yo no necesito eso. Yo me ganó el dinero con el sudor de mi frente. Esto lo hago por amor a México, punto".

Aclaró que nadie los contrató ni les pagaron, y enfatizó que no hay bandera política. "Nos contactaron los ambientalistas, la gente local, en un grito de auxilio", aseguró el comediante de la dinastía Derbez.

López Obrador citó de nuevo el video de los famosos contra la construcción del Tren Maya como un caso de libertad de expresión que asegura hay en su administración en la que hay tanta libertad, ya que es junto con el presidente Francisco I. Madero, el mandatario que más insultos recibe y solo se ha dedicado a replicar más no ofender a sus adversarios políticos, dijo.

"Hay tanta libertad de expresión que me insultan un día sí y el otro también, y yo no los insulto, nada más replico; trato de informar a la gente", acotó el presidente.

