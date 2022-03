Vacunación de rezagados podría ampliarse una semana dependiendo de resultados: Oliva López Arellano

Pese a la baja en los contagios y hospitalizaciones, la Ciudad de México, continuará con la jornada de vacunación para personas rezagadas que no han podido vacunarse, sij importar los motivos por los cuales no se han aplicado el fármaco.

Es así que si aún no has acudido por ninguna de tus vacunas, aún estás a tiempo pues el miércoles 30 y jueves 31 de marzo, se aplicarán las vacunas a todos los mayores de 18 años que no cuenten con ninguna de ellas o que tengan pendiente su segunda o tercera dosis.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H en El Heraldo TV, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, destacó que afortunadamente se va bien con la vacunación y el manejo de la pandemia, registrando bajos niveles de hospitalizaciones y contagios.

Sin embargo, pese a que la Ciudad de México se ha mantenido estable, la funcionaria local pidió a los ciudadanos no bajar la guardia pues la pandemia sigue en el mundo e incluso en otros países se ha reactivado, por lo que hizo un llamado a mantener las medidas sanitarias.

Vacunación a rezagados podría continuar otra semana

Sobre la campaña de vacunación para rezagados, Oliva López Arellano, explicó que este miércoles 30 y jueves 31, seguirá la vacunación, por lo que invitó a los ciudadanos que aún no cuentan con ninguna vacuna asistir a las dos sedes fijas que aún se mantienen en la capital.

Los sitios en los que aún se aplica la vacunación son el CENSIS Marina y la Sala de Armas; asimismo la funcionaria de salud detalló que dependiendo del índice de vacunados que asistan estos dos días se determinará si la próxima semana se continúan aplicando los fármacos o si se pasara a un esquema donde sean aplicadas en ciertos centros de salud.

¿CDMX eliminará el uso obligatorio del cubrebocas?

Cuestionada sobre si la capital del país contempla ya no pedir de manera obligatoria el uso del cubrebocas en espacios abiertos, la secretaría de Salud capitalina, destacó que la recomendación, mientras siga la pandemia es que en sitios cerrados y aglomeraciones se use.

Pero en espacios abiertos, será esta semana cuando se defina una determinación clara al respecto, luego de que otras entidades del país ya han eliminado su uso en espacios abiertos, aunque recalcó que de hacerlo solo sería en espacios abiertos y a partir del mes de abril.

