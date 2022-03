Establecen brecha de control para incendio forestal en Biósfera El Cielo de Tamaulipas

Los integrantes del Grupo Directivo y el Comando Unificado que atiende el Incendio Forestal “Joya de Manantiales” que inició el pasado 16 de marzo 2022, en la Reserva de la Biósfera “El Cielo” en el municipio de Gómez Farías, del estado de Tamaulipas, el cual fue controlado inicialmente por elementos de CONAFOR, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas y el apoyo de la comunidad, estableciendo un perímetro de control mediante brechas cortafuego.

Sin embargo, los fuertes vientos que se presentaron en la región el 21 de marzo, propiciaron que el incendio superficial rebasara la brecha de control establecida en ese momento.

Ante ello, la implementación de acciones conjuntas de las instituciones de los tres niveles de gobierno y el apoyo de los grupos de voluntarios ha permitido establecer una brecha de control que aunado a las descargas de agua que realizan aeronaves sobre el perímetro, se ha logrado mantener al momento el incendio en un área controlada, con un avance de 60% de control y 40 % de liquidación, con un área afectada de 710 hectáreas.

Cabe señalar, que el tipo de incendio es superficial, el cual consume principalmente hojarasca y arbustos, sin afectar gravemente a los árboles. Asimismo, no se reportan personas damnificadas, ni viviendas afectadas, y se espera que las afectaciones a la fauna sean mínimas.



Se continúa redoblando esfuerzos, para el control y vigilancia con el fin de evitar que el fuego sobrepase la brecha de control durante los siguientes días.



Se solicita a la población no difundir información no oficial y por seguridad evitar acercarse a la zona de la Biosfera afectada.

Sigue leyendo:

¡Incontrolable! Incendio forestal en “El Cielo” tiene 10 días; arrasó con más de 650 hectáreas: FOTOS

Siguen activos 34 incendios en México; suman mil 497 en lo que va del año

Sinaloa registra baja incidencia de incendios forestales