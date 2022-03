Alejandra Cuevas abandona Santa Marha; pedirá protección a AMLO

Alejandra Cuevas salió de la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla este lunes 28 de marzo.

La mujer abandonó la prisión este lunes luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara su inmediata libertad.

Cuevas permaneció alrededor de año y medio en este centro penitenciario acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Cuevas salió por el área de aduana de personas alrededor de las 15:45 horas, de acuerdo con fuentes penitenciarias.

Los ministros coincidieron en que no hay elementos para determinar que la mujer tuvo alguna responsabilidad en la muerte de Federico. Luis María Aguilar señaló que a Alejandra se le acusó con base en la figura de “garante accesoria” que no existe en la ley y que no hay pruebas de su responsabilidad.

Cuevas dijo que busca ser recibida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que la proteja a ella y a su familia de cualquier eventualidad futura.

“Gracias a los medios de comunicación presentes y a la sociedad civil que sin conocerme me han respaldado a mí y a mis hijos.

“Tengo la certeza que sin ustedes, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, me hubiera sepultado para siempre, en la cárcel con un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable en mi familia y en mi vida”, enfatizó.

Dijo que su vida cambió hace 528 días al conocer las entrañas de la cárcel y escuchar el número de injusticias de mujeres presas.