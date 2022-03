TEPJF proyecta echar abajo decretazo que permite a funcionarios promover revocación de mandato

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé echar abajo el decretado de interpretación, avalado por el Congreso, el cual permitía a todo servidor público hacer promoción de la revocación de mandato, sin ser sancionado.

En un proyecto de sentencia que hizo público el TEPJF, el cual fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se declara que el decreto de interpretación es inconstitucional, ya que va en contra de diversos artículos de la Constitución en los que se prohíbe que en veda electoral se realice cualquier propaganda gubernamental a favor de consultas populares, revocaciones de mandato y elecciones.

Asimismo, el proyecto busca mantener medidas cautelares dictadas contra servidores públicos, incluidos gobernadores de Morena, por mostrar su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador en un periodo de veda, lo cual significa que todo servidor público debe eliminar esa propaganda gubernamental en respaldo al mandatario nacional.

"La interpretación auténtica no puede ser contraria al artículo 105 de la Constitución. El Decreto de interpretación auténtica eliminó una obligación de no hacer dirigida a las personas servidores públicas, la cual, como ya se evidenció, se encontraba plenamente activa previo a su entrada en vigor, pues el texto normativo, en su nivel constitucional o legislativo, no establecía excepción alguna dirigida a esta clase de sujetos. En este sentido, el Decreto de interpretación auténtica trastocó uno de los aspectos fundamentales del proceso de revocación de mandato, al modificar una regla atinente al contenido admisible en el debate político que durante su desarrollo puede válidamente generarse", destaca el documento.