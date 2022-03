PRI votará en contra de reforma eléctrica, adelanta Alejandro Moreno

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, adelantó que de no modificar la iniciativa de Reforma Eléctrica su bancada en San Lázaro la votará en contra y que llamará a los priistas a no participar en la Consulta de Revocación de Mandato presidencial porque es una simulación y una farsa; en las elecciones del 2024 también garantizó que la coalición con el PAN y PRD está firme.

En conferencia de prensa previo a un evento de unidad priistas que encabezó en la capital de San Luis Potosí, en torno a la reforma eléctrica señaló que el PRI no advierte que las tarifas vayan a bajar con la iniciativa como fue presentada por Morena y que sólo ese objetivo se lograría con competitividad, impulso a las energías limpias y el fortalecimiento de las instituciones del país, “pero como se ha querido presentar que no se le va a mover ni una coma a la iniciativa que presentó el grupo de Morena en Cámara de Diputados, si la iniciativa la presentan como va, sin ninguna modificación el PRI va a votar en contra de la Reforma Eléctrica”, advirtió.

En el tema de revocación de mandato, Moreno Cárdenas también adelantó que los priistas no van a participar porque el ejercicio viola el Artículo 40 de la Constitución y Andrés Manuel López Obrador fue electo en el 2018 por seis años, “nosotros no vamos a participar en ello, es una simulación, hay temas fundamentales del país para que se resuelvan y se atiendan, que no se distraiga la atención con un ejercicio de este tamaño, es un despropósito, es desperdiciar el dinero, vamos a participar porque eso es una farsa”, adujo.

Foto: Especial

En torno a la elección presidencial del 2024 pidió en primera instancia a que los priistas que aspiran a la candidatura se pronuncien y manifiesten su interés; garantizó un proceso interno con equidad, transparencia en aras de una precandidatura priista de unidad.

Sobre la coalición con el PAN y PRD, Alito Moreno destacó que están construyendo un Frente Político Amplio al que se pudieran sumar otras fuerzas políticas, “ahí estaremos, seremos un pilar para garantizar que la coalición siga sólida, el gobierno de la República todos los días se esmera para dividir la coalición, no lo van a lograr, nuestra coalición PAN, PRI, PRD está firme, está sólida, vamos juntos en el 2022, vamos a ir juntos en el 2023 y vamos a ir juntos en el 2024, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ir con una candidatura sólida y fuerte, el pueblo de México está harto de Morena y en el 2024 les vamos a ganar la presidencia de la República”, subrayó.

Al cuestionarle si el rival a vencer en el 2024 sería Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano, el dirigente nacional del PRI asentó que su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta es un orgullo priista, “lo resalto y lo digo como es: Colosio sólo hay uno, es nuestro y es del PRI”.

