Reforma Eléctrica: Sin acuerdos y contratos no habrá inversión, asegura Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que en la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se deben respetar los contratos para dar seguridad a las empresas, de lo contrario, no habrá inversión, añadió que su país requiere que se garantice la generación de energías renovables.

“Pero la esperanza mía es que tengamos un out come que va a apoyar esta relación económica entre Estados Unidos y México y que se respeten los contratos, los acuerdos que se han hecho con el tiempo entre empresas que por debajo de las leyes que existían, han existido, porque si no hay confianza, no va a haber inversión, necesitamos inversión”, señaló el embajador durante la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos.