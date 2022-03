"Doraditas" que triunfaron en el AIFA "aterrizan" en el Complejo Cultural los Pinos | VIDEO

La mañana de este sábado se inauguró en el Complejo Cultural Los Pinos la feria “Cocina Popular” en la cual la estrella fue la presencia de Silvia y Lupita Piña, quienes se viralizaron la semana pasada por vender de manera ambulante sus “doraditas” que muchos confundieron con “tlayudas” durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La presencia de la vendedora desató en redes sociales una serie de comentarios clasistas por parte de varios usuarios, quienes a través de redes sociales aseguraron que la venta de “garnachas” en el aeropuerto daba una mala imagen y mostraba lo “corriente” del nuevo aeropuerto inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 21 de marzo.

Ante estos hechos, Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, comunicó a través de sus redes sociales que las mujeres iban a estar presentes en el mercado gastronómico organizado en la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria (Cencalli) del Centro Cultural, antes residencia presidencial, en donde todos podrán disfrutar de su tradicional y comentado platillo.

Lupita Piña, de 29 años de edad, junto con su madre, ambas originarias de Toluca, Estado de México, acudieron por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, para este evento acudieron con 250 tortillas para preparar sus deliciosos antojitos, cada doradita tiene un precio de 35 pesos y son preparadas en una base de tortilla de maíz azul tostado a la cual se le agrega frijoles, nopales, queso, cebolla, cilantro y salsa verde o roja.

En entrevista para El Heraldo de México, Guadalupe Piña compartió que esta muy contenta por el hecho de que su trabajo y cocina se hayan vuelto tan famosos pero señaló que más que fama ella lo que solicita al presidente es le ayude con un espacio digno para vender, preferentemente en el zócalo capitalino en dónde no sufra agresiones e intimidación por parte de la policía.

“Desde el miércoles envíe una petición al presidente para que me de un espacio en el centro histórico para poder vender ahí sin que la policía los molesten ya que muchas veces nos agreden y quitan la mercancía y mis niños se asustan”, señaló la joven de 29 años.

Al ser cuestionada si se les ofreció un espacio para vender en el nuevo aeropuerto, comentó que no ha recibido ninguna oferta y que no le gustaría ya que en el nuevo aeropuerto no hay gente tras la ceremonia de inauguración, por lo que ahora únicamente las han invitado a participar en la feria gastronómica de este fin de semana en el Complejo Cultural Los Pinos la cual se llevará a cabo durante este fin de semana en un horario de 11 de la mañana a las 18 horas, la entrada al Centro Cultural Los Pinos no tendrá ningún costo.

Mira el video