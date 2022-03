"Machista y racista": la dura respuesta a Chumel Torres tras lanzar reto para documentar tala por el Tren Maya

Luego de que Chumel Torres retara al usuario de Twitter Jorge Gómez a viajar juntos a las construcciones del Tren Maya y comprobar que no existe la tala de árboles, el docente no dudó en responderle al influencer mexicano.

En contexto, desde cuenta de redes sociales, Torres le ofreció pagar su vuelo para trasladarse personalmente a las obras del Tren, luego de que el simpatizante de AMLO negara un impacto negativo al ambiente.

¿Yo te pago el vuelo y vamos a ver si es cierto? De una. Nos vemos y me callas el hocico. Y lo publicas en tus revistas o yo lo hago en el Pulso

En su publicación, Gómez Naredo afirmó que mientras se talan cerca de 100 hectáreas de árboles con la construcción del Tren Maya también se han sembrado 200 mil hectáreas, negando así el daño ambiental que la oposición acusa con la gran obra de AMLO.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue la respuesta que ofreció el profesor, simpatizante de la 4T, contra el comunicador mexicano, titular del Pulso de la República.

Chumel no puede dejar de ser un machista y un clasista. Y no, no quiero estar en un show donde, el señor que lo monta y lo dirige, representa todo eso contra lo cual uno ha luchado con tanto ahínco