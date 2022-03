No estoy contra honores a Felipe Ángeles, me inconformo con que no se le haga justicia: Diego Valadés

Recientemente por medio de sus redes sociales, el doctor Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, generó polémica luego de publicar un tuit en el que cuestionó que se le rindan honores militares sin que se le declare inocente en forma póstuma.

Dichas palabras fueron mal interpretadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al académico de inconformarse porque se le rinden honores al general con el nombre del nuevo aeropuerto.

Al respecto en entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Media Group el abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Diego Valdés, detalló que el primer mandatario se equivocó o su equipo de asesores lo mal informado, pues se nota que no le informaron que el general fue acusado injustamente por el delito de rebelión.

En este sentido detalló que no se ha inconformado por el hecho de que se le rindan honores, sino por el contrario, el docente de la UNAM se inconformó con el hecho de que no se le haga justicia de manera póstuma, señaló.

Explicó que seguramente los asesores del mandatario no le han informado que el general Felipe Ángeles, fue sometido a un juicio ante un consejo de guerra extraordinario en el cual hubo diversas violaciones al proceso.

Es por ello que, desde su punto de vista, debería haber una rectificación histórica con el fin de que el general no quede asociado al delito de rebelión

“El presidente se equivoca cuando me atribuye que me inconformo que le hagan honores al general Ángeles; me inconformo con que no se le haga justicia”, declaró el doctor de la UNAM,