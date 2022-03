AMLO supervisa Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec en Oaxaca

Salina Cruz, Oaxaca.— Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó las obras del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En el municipio de Salina Cruz, el mandatario federal recorrió las obras que se realizan en el puerto oaxaqueño.

López Obrador estuvo acompañado del secretario de Marina, Rafael Ojeda, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

El Corredor Interoceánico aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, del Pacífico con el sur de Estados Unidos, a través de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Este proyecto atraviesa por 79 municipios: 46 pertenecientes Oaxaca y 33 a Veracruz.

Además se van a construir 10 parques industriales que servirán como cortina de desarrollo para ofrecer oportunidades laborales a los mexicanos que viven en el sur del país y migrantes de Centroamérica.

Ayer al término de la ceremonia del 84 aniversario de la expropiación petrolera López Obrador se trasladó de Minatitlán a Oaxaca.

"Acompañamos al presidente @lopezobrador_ en su segundo día de gira por Oaxaca; estoy seguro que reforzando la unidad, seguiremos avanzando por la ruta correcta", informó Alejandro Murat en su cuenta de Twitter.

No quiero que me cepille el INE: AMLO para no bajarse de la camioneta

Para evitar una sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) por la veda de la Consulta de Revocación de Mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se bajó de su camioneta para atender las peticiones ciudadanas.

En el municipio oaxaqueño de Matías Romero, vecinos rodearon el vehículo del titular del ejecutivo federal para buscar que las entendiera, sin embargo, López Obrador les informó que no podía bajarse a escucharlos por la veda de la Consulta del próximo 10 de abril.

"Decirles que no puedo bajarme porque hay una veda, y este, no quiero que me vayan a cepillar los del INE", expuso el presidente a través de un altavoz desde la camioneta suburban en la que se traslada este fin de semana en Oaxaca.

Este fin de semana, el presidente López Obrador realizó una supervisión de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

