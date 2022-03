No vamos a permitir que intereses particulares, se apoderen de la industria petrolera y eléctrica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no va a permitir que intereses nacionales o extranjeros se apodere de la industria petrolera y eléctrica.

Durante la ceremonia del 84 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el mandatario federal dijo que se debe seguir el ejemplo del presidente Lázaro Cárdenas del Río de fortalecer a las industrias nacionales.

"Nosotros tenemos que seguir su ejemplo y no permitir que intereses particulares nacionales o extranjeros se apoderen de lo que es del pueblo, de lo que es de la nación. El 84 aniversario de aquella gesta histórica no solo nos encuentra, y debemos sentirnos orgullosos, en pleno rescate de nuestra industria petrolera, sino también en una lucha por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética del país, para atender el abasto de electricidad estable, confiable y precios justos, a salvo de las circunstancias terribles como las que se han presentado en Texas y las que se viven en España como consecuencia de las privatizaciones salvajes de la industria eléctrica", explicó.

En la Refinería de Minatitlán, López Obrador expuso que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad deben ser ejemplo de administración honesta de los bienes públicos.

"Sigamos rescatando la industria eléctrica y la industria petrolera, en cuanto a la industria petrolera no permitamos nunca más la corrupción en Pemex, limpiemos por completo, terminemos de limpiar la corrupción en Pemex, lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, no le demos ningún pretexto a los conservadores, que no tenga ninguna excusa, porque estás empresas del pueblo tienen que ser ejemplo en administración", indicó.