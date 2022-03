Indígena zapoteca y mujer: Los retos que Eufrosina Cruz enfrentó en Oaxaca para ser funcionaria pública

Esta niña los 12 años desafió esa imposición, desafió esas reglas, desafío esa normalidad y le dijo a su entorno: Yo no quiero ser la primera en toda mi vida, en levantarme a las 3 de la mañana y ser la última, dijo Eufrosina Cruz en entrevista con Adriana Delgado, respecto su libro titulado "Los sueños de la niña de la montaña".

Fue durante una charla para "El Dedo en la Llaga" que la funcionaria pública señaló que esa historia que narra en su material, es la de miles de mujeres en México y el mundo, misma que quería externar a todos que, pese a las adversidades que puede ser este escenario, "uno tiene que construir su sueño, porque los sueños no se construyen a través de, ni por arte de magia"

La diputada narró a la conductora del Heraldo Media Group que, en un pueblo de hace más de 30 años en México, no había luz, carreteras, las escuelas eran de piso de tierra, y que lo único que tenía esa niña de 12 años ra a través del ocote, de una vel ay el sol era la luz. Cuando llega un maestro (el maestro Joaquín ) con pedazos de recortes de periódico y que su cuarto se convierte en la aspiración de esa niña, ya que a través de su pared veía otros dibujos que no había en su rostro

"Cuando no tienes posibilidades el poder de la mente construye tus posibilidades, no las reales, las imaginarias que es lo que me enseñó mi maestro, que yo también podía dormir en una cama, que no es malo dormir en un petate siempre y cuando tengas la capacidad de decidir, así quiero, así no lo quiero", explicó Cruz sobre sus aspiraciones.