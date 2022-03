Alistan ruta legislativa en la Cámara de Diputados para acabar con la violencia en los estadios de futbol

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y el presidente de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola; así como Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), acordaron establecer una ruta legislativa para erradicar la violencia de los estadios de futbol.

Tras reiterar que “es el principio del fin de las barras”, Mikel Arriola detalló que este mes concluirá la credencialización de los integrantes de estos grupos, además, los clubes ya no les darán apoyo económico y no se permitirá que haya menores de edad en estos grupos, que aclaró son distintos a los grupos de animación.

En conferencia de prensa luego de la reunión que sostuvieron la mañana de este jueves los directivos del futbol mexicano con los coordinadores de las siete fuerzas parlamentaria que integran la Cámara de Diputados, como parte de la mesa de trabajo que estableció el órgano de gobierno del Palacio de San Lázaro, para dialogar sobre los hechos de violencia que ocurrieron el pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora, casa de Los Gallos Blancos del Querétaro.

“Fue un espacio con la autoridad legislativa para nosotros primero precisar todas las medidas, pero las medidas también requieren de implementación y hemos dicho que es el fin de las barras y es el principio del fin de las barras porque lo que hoy les cintamos a las diputadas y diputados es cómo vamos a implementar la identificación de los grupos de animación. A partir de ahí estamos hablando del espacio para los grupos visitantes, estamos hablando de que ya no se permiten menores, ya no se permiten apoyos económicos a estos grupos por parte de los clubes y también nos comprometimos a seguir implementando e informando”, señaló el director de la Liga MX.

Te puede interesar: Aficionado del Atlas despierta del coma, sufrió derrame cerebral en pelea en estadio Corregidora

Añadió que como plazo tienen hasta finales de este mes para que termine la credencialización y “de aquí a que empiece la otra temporada debemos tener implementado el Fan ID y entonces eso lo transparentaremos en nuestra liga”, dijo Arriola.

Al respecto, el presidente de la Jucopo, el priista Rubén Moreira señaló que el futbol es una actividad económica y turística de gran importancia para el país y su afición no puede ser afectada por unos cuentos, al ser cuestionado sobre las investigaciones y acciones legales en curso, tras lo ocurrido en Querétaro, Moreira señaló que no se pueden dar detalles para no entorpecer el proceso.

El también coordinador de la bancada priista, añadió que más que una alianza con las directivas del fútbol mexicano, buscan sentar la base legislativa para que no vuelvan a ocurrir este tipo de actos violentos.

“Más que una alianza, que no tiene por qué no haberla, por el bien de México y eso es importante, nosotros queremos entender el fenómeno, tenemos una presidenta de comisión (del Deporte) que le sabe al tema y sus integrantes que le saben al tema, y ellos van a trabajar en estos puntos finos para nosotros poner las condiciones legislativas que permitan que estos hechos no vuelvan a suceder, nosotros no tenemos el uso de la fuerza pública ni tenemos forma de organizar estos eventos, pero sí podemos poner la base legislativa para que esto funcione yo creo que eso es de gran provecho”, subrayó Moreira.

Sigue leyendo

Capturan a otros dos implicados en los disturbios en el partido de Querétaro vs Atlas

Liga MX enviará rostros y datos de posibles delincuentes a Plataforma México