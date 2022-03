Holiday Inn: ¿Cuánto cuesta la noche en el hotel del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)?

El próximo lunes 21 de marzo se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y los tiempos de traslado siguen siendo motivo de polémica entre los viajeros, quienes han optado por el hospedaje en el hotel construido al interior de las instalaciones.

El primer hotel en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será concesionado a la cadena de hoteles Holiday Inn, se trata de una estancia cuatro estrellas y el lugar tendrá 270 habitaciones aunque no se han revelado más detalles al respecto, como el costo por la estadía de una noche.

Se tenía contemplado que el presidente Andrés Manuel López Obrador pasara la noche el domingo 20 de marzo, un día antes de la inauguración, en el hotel del AIFA para al día siguiente encabezar la ceremonia y luego la conferencia mañanera desde las instalaciones.

Sin embargo, el mandatario señaló en conferencia que el hotel no cuenta aún no certificación y no desea “verse influyente”. Además, aseguró que de esta manera demostrará que el tiempo de traslado puede ser de 40 minutos.

Costo del hotel

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el hotel al interior del nuevo aeropuerto en la capital del país, sin embargo, la cadena tiene otros y con ello se ha podido saber el precio aproximado se la estancia por una noche.

La cadena Holiday Inn cuenta con un hotel cerca al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde el costo por la estancia de una noche ronda los 2 mil pesos y, señalan en el sito web, tiene desayuno incluido.

En el sitio web de la compañía señalan que el costo por una habitación con una cama es de poco más de 2 mil 300 pesos; por la de dos camas es de 2 mil 470 pesos y la suite alcanza un costo de 3 mil 325 pesos la noche.

Respecto al costo de traslado, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, compartió en su cuenta de Twitter las rutas y el tiempo en cada una de ellas para llegar al AIFA. Añadió que el costo más alto por el viaje usando un servicio de aplicación sería de 180 pesos, aunque esto puede variar.

