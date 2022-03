Por negligente y falta de conocimiento la AZCARM pide la renuncia del funcionario de la PROFEPA

Ernesto Zazueta Zazueta Presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), pide la separación de Patricio Rodolfo Vilchis Noriega, Director General de Inspección y Vigilancia Forestal por actuar negligente y carente de conocimientos técnicos sobre el manejo de fauna silvestre asegurados o decomisados por alguna autoridad y puestas en resguardo a la Profepa.

Zazueta Zazueta, señaló que Rodolfo Vilchis Noriega, ha provocado la muerte de varios ejemplares en riesgo de extinción y protegidos en tratados internacionales, debido a la negligencia y oportuno manejo a esos animales silvestres.

Agrego que, “Es una constante que respondan en esa dependencia que no están en horario laboral, que aún no tienen los oficios de traslados, que les faltan firmas, o simplemente que no responden a los llamados de urgencia, por todo exigimos que el también encargado de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, así como de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, sea removido del cargo antes de que mueran más animales en peligro de extinción.”

Señaló además que dicho funcionario federal, no cuenta con la experiencia en el manejo de estos animales al ser un ingeniero agrícola con especialidad en agro ecosistemas, con más de 28 años de experiencia en la inspección y vigilancia forestal, pero no tiene conocimientos en el adecuado manejo de animales silvestres, ni recursos marinos.

El directivo de Azcarm presumió que, al no saber sobre un adecuado tratamiento a la fauna silvestre, no da la importancia para dar puntual seguimiento a los distintos trámites y gestiones que se requieren para poder atender a ejemplares decomisados, sobre los cuidados urgentes y muy especializados, para evitar su muerte.

“La reciente muerte de los tres tigres de bengala asegurados en el municipio de Quechultenango, Guerrero, no es el primer caso de omisión y negligencia por parte del responsable de la dirección general de Inspección y Vigilancia, hace unos meses también murieron dos delfines, en el delfinario de Guaymas, Sonora, en espera que el funcionario diera su autorización para que fueran trasladados al PIMVS al que pertenecen.”

Ernesto Zazueta, recordó que las Fiscalías de los estados y federal, así como las fuerzas policiales de los tres órdenes de gobierno, han rescatado o decomisado distintos ejemplares de fauna silvestre, pero la Profepa no responde con la inmediatez, conocimiento, profesionalismo y sensibilidad que amerita cada uno de los distintos casos.

