"Juguemos derecho": Lorenzo Córdova señala que decretazo no es retroactivo en veda por revocación

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, opinó que el llamado “decretazo” aprobado por la Cámara de Diputados, y en revisión del Senado, no podría usarse por funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, para darle la vuelta a la presente veda electoral por revocación de mandato, debido al principio que marca que la ley no es retroactiva.

En conferencia de prensa sobre el proceso de revocación desde Quintana Roo, el funcionario también advirtió que el decreto podría judicializarse, por lo que llamó a todos los actores políticos a respetar las presentes reglas que impiden a los servidores públicos promover la revocación de mandato o emitir propaganda gubernamental en tiempos de veda. “Jueguemos derecho”, les dijo.

“Habrá que esperar a que se publique y después habrá un pequeño problema, que se llama retroactividad. Yo les pregunto a ustedes ¿se pueden aplicar de manera retroactiva los cambios de las reglas? Me da la impresión que no, pero no quiero prejuzgar. Vamos a ver en qué acaba esto y seguramente esto, otra vez, se va a llevar ante tribunales”, cuestionó.