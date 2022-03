Apoyaremos a que las maestras de Alternativas y de Migrantes cuenten con salarios dignos: Graciela Domínguez

Culiacán, Sinaloa - “Tenemos el propósito de lograr que las maestras tengan un salario digno, con prestaciones”, dijo la titular de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, durante su participación en el panel “Mujeres y Gobernanza". Diálogo entre funcionarias y sociedad civil”, convocado por la Secretaría de Mujeres.

En la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) detectamos algunos espacios de oportunidad donde podemos intervenir con una mirada de mujer, aseguró Domínguez Nava, al referirse al Programa Alternativas y al Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), donde las docentes, predominantemente mujeres, tienen salarios precarios.

La titular de SEPyC detalló que esa situación es heredada, por lo que buscará, con el apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya, que las maestras mejoren su salario.

“No es justo que ellas tengan un salario precario”, enfatizó al referirse al empoderamiento de la mujer.

Afirmó que esta lucha no ha sido fácil y ha sido lenta. Reconoció la administración del gobernador de Sinaloa, quien cumplió con lo que marca la Constitución y sus Leyes Secundarias al integrar un gabinete paritario, lo cual no se advierte en los municipios, pues de 18 municipios 11 no respetaron la ley. Esa es una tarea pendiente, dijo, pues se pueden conquistar derechos en materia legislativa, pero en la práctica sigue habiendo resistencias.

En el ámbito educativo, dijo, el acceso a la educación de las niñas se registra en el periodo de gobierno de Benito Juárez. Hoy en día, en educación Básica, desde inicial hasta secundaria, hay más hombres en las escuelas que mujeres, lo cual se revierte en educación superior, donde predominan las mujeres en las aulas.

En Básica hay 276 mil 592 niños en las aulas, mientras que hay 256 mil 970 niñas. En Educación Superior, en Sinaloa se tienen 83 mil 983 mujeres, contra 65 mil 356 hombres.

En la docencia, señaló que vale la pena estudiar los orígenes del por qué en educación básica existen más mujeres (20 mil 764 maestras), que hombres (8 mil 461 maestros). Mientras que en educación superior, es mayor el número de docentes varones.

Respecto a la plantilla laboral en la SEPyC, mencionó que está constituida en 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra, enfatizó que la idea de este diálogo que surgió desde la propuesta de esta Secretaría, “es mostrar cómo las mujeres no solamente saben gobernar, no solamente aportan sus habilidades, su creatividad y su inteligencia a la gobernanza, sino que enriquecen el desempeño en el gobierno”.

Participaron además la Secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega; la Secretaria de Transparencia, María Guadalupe Ramírez; la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz y las activistas feministas Dina Grijalva y Hortensia López Gaxiola.

IL